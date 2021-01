Trinquets, gràcies als ajuntaments

No és fàcil mantenirse en forma en estos temps que corren, i els pilotaris d'elit no scapen d'esta tessitura. Amb l'aturada de les lligues professionals i el tancament de les instal·lacions esportives, els jugadors han de buscar una solució per a continuar amb els seus entrenaments i no patir les conseqüències de la inactivitat. Afortunadament, la pilota compta amb el suport dels ajuntaments que obrin les portes dels trinquets als pilotaris professionals. Xeraco i El Genovés són dos dels exemples dels consistoris que donen suport als practicants locals de l'esport autòcton.

«Des que va eixir el decret de la Generalitat Valenciana, vam tancar els recintes esportius i els únics que tenen permís per a utilitzar-los són els pilotaris professionals de Xeraco», explica Evaristo Salom, regidor d'Esports de la localitat de la Safor. Així, Canari, Ibiza, Vicent i José poden gaudir de les millors condicions per a preparar-se de cara a la represa de la Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall. Xeraco és una referència en la modalitat de la raspada i «des de l'Ajuntament hem de donar suport als nostres jugadors. Vivim la pilota i volem seguir sent un poble punter», continua Salom. Al Genovés, el trinquet es divideix en dos. Jugadors d'ambdues modalitats es reparteixen sobre les lloses amb la presència de Genovés II i Carlos, de la XXX Lliga Bankia d'escala i corda; o Tonet IV, Raúl ¡i Ricardet, en la competició regular de raspall. «Vam entendre que els jugadors professionals d'ací no podien estar sense entrenar. Ho facilitem al màxim, demanen les claus i tenen el trinquet al seu servei », comenta Pere Revert, alcalde de la localitat de la Costera, el qual reconeix als pilotaris d'elit com «els millors ambaixadors del Genovés, cal cuidar-los».

Els jugadors són els més agraïts amb estes decisions. «És important per al nostre esport que mantinga'm el contacte amb la pilota», assenyala José de Xeraco, mentre que Raúl comenta que «poder anar al trinquet i ajuntar-te amb els companys ens ajuda a desconnectar d'esta situació que vivim». El mateix pilotari del Genovés assegura que «complim tots els protocols sanitaris. Entrenem separats, hi ha prou distància i som pocs. És forrem les mans i vestim a casa».