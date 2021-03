Barxeta serà el jutge per decidir als semifinalistes

La XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València viu els últims capítols de la fase regular i encara les semifinals sense cap equip que ocupe eixes places per la lluita al títol. Cosa que podria canviar hui al trinquet del Genovés amb la disputa de la sèptima jornada. El conjunt que actuarà com a local (Vicent, Tonet IV i Jose) és el principal candidat per ser el primer que escriga el seu nom a les semifinals, encara que podria no ser l'únic. Xàbia (Ian, Seve i Néstor) i Xeraco (Vercher, Canari i Ricardet) també opten a classificar-se si les circumstàncies ho propicien. Tot depén de Barxeta (Moltó, Roberto i Raúl), trio que aspira a l'última plaça que dona accés a les eliminatòries, quints amb quatre punts.

El Genovés no dependrà de ningú, ja que obri la jornada a les 16.00 hores contra Oliva (Pablo, Brisca i Ibiza). Si Tonet IV i companyia, invictes amb dotze unitats, puntuen seran semifinalistes. Amb vuit punts més en joc, són els mateixos que separen als genovesins dels barxetans. Només el coeficient de tantejos va impedir la classificació del Genovés. En l'altre costat, Oliva buscarà trencar una ratxa de cinc jornades sense aconseguir un joc.

A continuació, Barxeta ho decidirà tot davant Xeraco. Si el trio de Moltó no arriba als 15 tantejos, i en conseqüència els dos punts foren xeraquers, els de la Safor estaran a la següent ronda. Un resultat que també beneficiaria a Xàbia. La no puntuació barxetana, més una victòria del trio de Ian, manaria als xabiencs a les eliminatòries. Abans de fer càbales, els alacantins hauran de superar a Castelló (Marrahí, Lorja i Murcianet) en la partida que tancara la jornada.

Arc Xinés al Pelayo



Davant les últimes notícies que anuncien la instal.lació d'un arc d'estil oriental dins de la delimitació del barri xinés a València, i més en concret al carrer de Pelayo, la Fundació per la Pilota Valenciana va manifestar en un comunicat la seua «preocupació per la decisió presa per l'Ajuntament de València», ja que cal recordar que en eixa ubicació es troba el trinquet de Pelayo, el recinte esportiu cobert més antic d'Europa.

Des de l'entitat que gestiona la pilota professional i que administra actualment el trinquet de la capital valenciana, també en el vessant cultural, demanen que el consistori reflexione davant el muntatge d'un pòrtic que «pretén dotar d'una identitat cultural pròpia al barri de Pelayo». És per això que la Fundació s'oposa «des del major respecte a les cultures del món» a «un projecte que creguem desnaturalitzaria la consideració d'un emblema de la cultura valenciana».