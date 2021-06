La selecció valenciana de pilota disputarà el pròxim cap de setmana, a la localitat basca d’Oiartzun, la Trobada de pilota entre les seleccions valenciana i del País Basc. Es jugarà a llargues, joc internacional, wall-ball i galotxa. Vicent Molines, seleccionador valencià, ha confeccionat una llista de 13 esportistes, amb 8 homes i 5 dones.

La jornada de dissabte serà la més completa, amb joc de llargues masculí a les 10:30h, per seguir amb wall-ball femení i masculí. Ja per la vesprada, a partir de les 17:00h, joc internacional de dones i d’homes, i reservat per al diumenge, una partida de galotxa femenina, a les 11:00h.

El combinat valencià viurà un cap de setmana molt intens que servirà també per a polir detalls, segons ha explicat el seleccionador, a més de començar a perfilar els jugadors amb què es comptarà de cara al futur immediat. "Ha de servir per assentar les bases de la selecció, per a seguir provant jugadors i jugadores, tot i que entre les jugadores ja està més definit. En homes hi ha noves incorporacions de jugadors joves, d’altres amb experiència i també jugadors que volem seguir provant", ha manifestat el seleccionador, Vicent Molines.

"Els jugadors que venen saben jugar a totes les modalitats que tindrem al País Basc”, ha continuat explicant el tècnic. “Anem a veure detalls tècnics, adaptació a la nova pilota, i valorarem tot. Segueix sent un camí avançant una nova selecció on tots els jugadors estiguen ben qualificats per a jugar”, ha dit. “Estes trobades signifiquen una aproximació d’una mateixa cosa, que és la pilota. Som dos comunitats que estem distants però que ens uneix la pilota. També ens ajuda a fomentar al País Basc el joc directe, perquè allà el fonamental és el joc indirecte", ha conclòs.

Llista de selecció valenciana Trobada de pilota al País Basc

Dones:

Ana Puertes

Amparo Martí

Mar Giménez

Victoria Díez

Mònica Moya

Homes:

Hilari Vázquez

Diego López

Guillermo Alandes

Nacho Chacón

Seve Martínez

Jose Cabanes Genovés II

José Luis Calvo

Josep Roig Conillet