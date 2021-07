En la pilota professional no hi ha res com el mà a mà i una final no es pot presentar en un altre escenari que no siga el trinquet de Pelayo. La catedral datada de 1868 va acollir el primer duel entre Tonet IV i Moltó abans que s’enfronten el pròxim dissabte a Castelló de Rugat (17.45 hores, À Punt) per a decidir al campió del XXXV Campionat Individual – Trofeu CaixaBank de raspall. La partida va ser dialèctica entre dos jugadors que, com també en escala i corda, repeteixen la mateixa final de l’edició passada.

En eixa ocasió, Tonet IV va acabar conquerint el títol en el seu debut amb un resultat de 25 per 15. "Ha passat poc temps des de l’última, però això significa que Moltó i jo ho fem bé. Estem més jugats. No he pogut entrenar tant en la posició de rest. En jugar tantes partides, les he jugat com a punter que és el meu, però m’he sabut acoblar", va reflexionar el del Genovés, mentre que Moltó va confessar que "ara estem més rodats, almenys més que en l’anterior final. El fet d’estar en casa tancats i variar els entrenaments afectava".

Ara estem més rodats, almenys més que en l’anterior final. El fet d’estar en casa tancats i variar els entrenaments afectava Moltó - Finalista Individual CaixaBank de raspall

Per la seua part, Moltó jugarà la sèptima final consecutiva amb la possibilitat de sumar el cinqué entorxat, i en conseqüència emportar-se el fris grec en propietat. Una cosa que per a Tonet IV "té molt de mèrit, és per donar-li l’enhorabona. Ha demostrat que domina esta disciplina".

"Segons veies com Tonet IV avançava davant rivals d’entitat, el factor sorpresa no ho era tant. Els va eliminar amb relativa facilitat i això et fa pensar. Ens coneguem tots i veus a l’altre jugador el fort que està. Debutar i guanyar, damunt sent mitger, és per a tindre-ho en compte. Crec que té una treta forta, tot i no ser rest", va destacar el de Barxeta sobre el seu rival en una final on ambdós no pensen en el desgast físic, sinó en "controlar els nervis i buscar el quinze", va aclarir Moltó. Per l’altre costat, Tonet IV creu que "cal saber dosificar-se, encara que no crec que ho pense al llarg de la partida".

Cal saber dosificar-se, encara que no crec que ho pense al llarg de la partid Tonet IV - Finalista Individual CaixaBank de raspall

En l’acte de presentació també van participar José Manuel González, responsable d’Institucions de CaixaBank a València; Joan Alepuz, vicepresident de la Fundació per la Pilota; Jose Daniel Sanjuan, president de la Federació; i Josep Miquel Moya, director general de l’Esport de la Generalitat. A més, també va comptar amb la presència de l’alcalde de Castelló de Rugat, Antonio Esquinas.