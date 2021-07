El cap de setmana s’ha viscut a la localitat guipuscoana d’Oiartzun una intensa trobada basc-valenciana. Diferents partides, escenaris, i sobretot moltes proves per part del seleccionador valencià, Vicent Molines, per analitzar posicions de cada jugador i anar perfilant el combinat que representarà a la Comunitat Valenciana en les pròximes cites internacionals.

Llargues, per als valencians

Després de la presentació oficial realitzada divendres, el dissabte al matí va començar amb la primera partida d’aquesta trobada amistosa entre la selecció valenciana i la selecció basca a la modalitat de Llargues Internacional. Per part de la selecció valenciana van jugar Genovés II, Jose Luis, Conillet, Nacho, Hilari, Seve, Guillermo i Diego. Per part de la selecció d’Euskadi: Pantxo, Iñaki, Lur, Mikel, Gaizka i Eneko. La partida es va decantar a favor dels valencians per 8 a 6. Tant el seleccionador basc, Joxe Mari Mitxelena, com el seleccionador valencià, Vicent Molines, provaren els seus jugadors de cara a les pròximes cites internacionals.

One Wall femení: victòria valenciana

La segona partida del matí fou la de One Wall femenina, entre dos parelles de jugadores valencianes, Mónica i Amparo que jugaren el primer set, i Mar i Victoria que jugaren el segon set, contra Leire i Miren. Aquesta segona partida també va caure per la mínima a favor de la selecció valenciana: el dos sets foren molt igualats, el primer 21-19 i el segon 21-20.

One Wall masculí: derrota davant els bascos

El matí va finalitzar amb l’enfrontament de One Wall masculí. Per la selecció valenciana va jugar Seve, Conillet i Diego, mentre que representant als bascos jugaren Mikel i Lur. En aquest cas el triomf el va aconseguir la selecció de Euskadi per 2 sets a 0 (21-13 en el primer set i 21-17 en el segon).

Molines: “Seguim donant oportunitats a jugadors de totes les modalitats”

“En aquestes partides hem provat a tots els jugadors en diferents posicions per tractar de valorar-los i seguir avançant en la preparació més idònia de cara a les futures cites internacionals. A més a més, seguim donant oportunitats a jugadors de totes les modalitats de pilota valenciana”, va manifestar el seleccionador Vicent Molines. Pel que respecta a les jugadores, Molines continua confiant en el grup de jugadores que ja van sent habituals en les darreres competicions internacionals, amb la incorporació d’Amparo Martí i Ana Puertes.

Joc internacional per a l’equip femení

La modalitat de joc internacional va protagonitzar la segona jornada esportiva de l'encontre basc-valencià, entre les seleccions masculina i femenina. La Beheko Plaza va ser de nou escenari per a la disputa de les dues partides.

Primer es va disputar la partida femenina entre Mónica Moya, Amparo Martí, Mar Giménez, Victoria Díez y Ana Puertes, que van jugar contra les basques Naroa Agirre, Maire Ruiz, Nora Mendizábal, Iera Agirre i Alaitz Badiola.

La partida va ser molt desnivellada i de seguida les valencianes van imposar el seu joc, tot i els progressos de les deixebles de Joxe Mari Mitxelena. Les cinc jugadores van mostrar superioritat tant en la treta com restant pilotes del servei de les basques. A la fi la partida va acabar 8 per 2.

Detalls entre les dues federacions

Abans del començament de la partida masculina, les dues federacions es van lliurar uns detalls commemoratius amb la presència dels Directors Generals d'Esports d'Euskadi i la Comunitat Valenciana, Jon Redondo i Josep Miquel Moya, respectivament. Redondo va rebre una samarreta de la selecció valenciana de part de Genovés II i Mónica Moya, en representació de tot el combinat valencià.

Joc Internacional masculí

La segona partida de joc internacional va ser la masculina. Van jugar Genovés II, José Luis Calvo, Conillet, Nacho, Hilari, Seve, Guillermo i Diego López. Per part de la selecció d'Euskadi van ser alineats: Patxo, Eneko, Lur, Iban Jauregi i Ibai Cimadevilla. Tot i avançar-se en el marcador els pupils de Molines i Naya, i fer un 4-2, i un 5 per 3 després, es va produir una igualada a 5, dels bascos, i finalment es van avançar 6 a 5. Al remat el marcador es va quedar 8 per 6.

La jornada finalment va finalitzar amb tres partides guanyades per a la Selecció Valenciana i dues victòries per a Euskadi.

Jorrnada final, diumenge

La plaça Major d'Oiartzun va acollir les partides a la modalitat de pasaka, pareguda a la de galotxetes valencianes, entre els dos combinats. Primerament es va celebrar la partida masculina entre els valencians Genovés II i Nacho contra Iñaki Esnal i Lur Ziarrusta. El resultat fou de 9 per 6. A continuació donava començament l'encontre femení entre Mar, Victoria, Mónica, Amparo i Ana que jugaren contra les basques Leire Galdos i Miren Larrarte. Novament victòria per a les locals per un tanteig d’11 per 6.

Homenatge a Kepa

Finalitzava el matí amb l'homenatge pòstum al secretari tècnic de la Federació de Pilota Basca, Kepa Arroitajauregi, que va faltar de sobte l'any passat. La Federació de PIilota Valenciana, la CIJB, la Federació Basca i l'Ajuntament d'Oiartzun van retre un sentit homenatge a la seua figura davant tota la seua família.

Suport institucional

Aquesta trobada ha tingut el suport de les diferents autoritats, que han assistit a les partides i als diferents actes organitzats durant el cap de setmana. Ho van fer l’alcalde d’Oiartzun, Jexux Leonet, la regidora de Cultura, Josune Cousillas, el regidor d'Esports, Enekoitz Marcos, i el president de la Federació de PIlota d'Euskadi, Gotzon Envil, a més del president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, i el Director General de l'Esport, Josep Miquel Moya. A la trobada també va assistir el president de la Confederació Internacional de Joc de Pilota (CIJB), Alberto Soldado.