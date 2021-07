La formació de Quart de les Valls va conquistar el cinquè títol del 46ª edició del Campionat Autonòmic de Galotxa - Trofeu El Corte Inglés en una gran exhibició en la localitat de Godelleta. En juvenils, el club de Montserrat va conquistar el títol davant Marquesat. La Federació de Pilota va realitzar un xicotet homenatge als jugadors pioners del CPV Godelleta en la prèvia de les finals.

La localitat de Godelleta va gaudir de dos finals de gran nivell del 46ª edició del Campionat Autonòmic de Galotxa - Trofeu El Corte Inglés, on cada equip només va poder convidar a 40 persones per a presenciar la final en directe, ja que es va jugar amb restriccions d'aforament per l'actual situació sanitària.

La formació de Kiwa Quart de les Valls va conquistar el seu cinquè títol en la màxima categoria després de derrotar als actuals campions, Mobles Guillen Faura, per 70 a 30, en una final on van superar als seus veïns en totes les línies, en una partida on van brillar a gran nivell.

En la categoria juvenil el club de Montserrat va tornar a guanyar un títol que en els últims anys ha apuntat en sis ocasions, demostrant la gran faena de la seua pedrera. Montserrat va guanyar per 50 a 30 davant l'equip de Marquesat. Alejandro, Pau, Rubén i Andreu van jugar una gran partida davant els seus rivals de Marquesat, que van jugar amb Simó, José, Pau i Joel.

Homenatge als pioners de Godelleta

La Federació de Pilota Valenciana va realitzar un xicotet homenatge als jugadors que van participar en la primera edició d'aquesta competició en el club de Godelleta: José Navarro, "Colorado". Vicente Zanón, "Pito". Enrique Mingacho, "Mingacho". Claudio Navarro, "Claudio". Miguel Soldado "Chato III" i Gabriel Guzmán "Gabi". El vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana de l'àrea de galotxa, Jesús Fontestad, va entregar les plaques a tots els ex-jugadors del club local.

Van entregar els trofeus als finalistes de totes les finals el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán; el president de la Diputació de València, Toni Gaspar; l'alcalde de Godelleta, Rafa Fora; la responsable d'El Corte Inglés, Cristina Mora; la regidora de la Pilota de Faura, Sara Pedròs; la regidora de Cultura de Quart de les Valls, Mari Carmen Fito; la regidora d'Esports de Quart de les Valls, Neus Ayala; el regidor d'Esports de Montserrat, Josep Martínez; el regidor de Joventut de Montserrat, Juan Carlos Peñalver; el regidor d'Esports d'Alfarp, Cessar Ferrandis i el vicepresident de l'àrea de galotxa de la Federació.

Finals escolars: Montserrat, El Puig, Moixent i Meliana, nous campions

El diumenge, el carrer de pilota de Borbotó va acollir les finals escolars del Campionat Autonòmic de Galotxa- Trofeu El Corte Inglés.

Les últimes partides de la competició corresponents a la temporada 2021 varen ser les finals de les categories escolars. En elles els assistents pogueren veure a les futures promeses de la modalitat, que oferiren un gran espectacle de pilota en les diferents categories de formació.

En la partida que va obrir el programa de finals s'enfrontaren Montserrat i Massamagrell, els quals varen jugar de tu a tu en tot moment. Tots els integrants varen donar el millor d'ells, destacant Andreu de Montserrat i Andreu de Massamagrell, aplegant a la igualada a 40. Moment en el que els joves jugadors de la Ribera sumaren els últims jocs, tancant 50 a 40 el marcador, i emportant-se un nou trofeu de campions per a les vitrines de la seua escola.

A continuació va aplegar la final infantil, on repetia presència l'escola de Montserrat, que en aquest cas s'enfrontava amb el Bvalve El Puig. El resultat de 50 a 5 es enganyós, ja que gran quantitat de quinzes estigueren molt disputades. Destacant per damunt de la resta de jugadors el bot d'El Puig, Carlos, amb gran pegada amb la dreta i una molt bona esquerra.

Respecte a la final de la categoria aleví, el trofeu de campions va ser per a Les Alcuses Moixent. Fou una partida molt emocionant, ja que tots els participants tenen un gran nivell, i ja son habituals en les finals de categories inferiors. El joves jugadors de Moixent, Saul, junt a Lluis, Aleix i Aroa, tingueren uns grans rivals en Jaume, Lucas i Bruno, components de Massamagrell. Tot i quedar 50 a 20, l'enfrontament estigué molt renyit, i els aplaudiments del públic present foren molt freqüents.

Tancant la jornada i el campionat, va aplegar la final benjamí entre les formacions de Meliana i Bvalve El Puig. La mateixa va caure en les mans dels primers, que amb el seu jugador German marcaren la diferència en quinzes puntuals. Cal tindre en compte que el 50 a 30 final demostra que els rivals d'aquesta final tenien un nivell molt paregut, fet que va determinar que foren els xicotets detalls els que decantaren la balança a favor de Meliana.

Resultats de les finals disputades en la localitat de Godelleta, del 46a Autonòmic de galotxa, Trofeu El Corte Inglés.

- Final Primera categoria:

Mobles Guillen Faura A - 30 - Kiwa Quart de les Valls - 70

- Final Juvenil:

Lanzadera Montserrat - 50 Ovocity Marquesat - 30

Resultats de les finals escolars disputades en la localitat de Borbotó, del 46a Autonòmic de galotxa, Trofeu El Corte Inglés.

Final Cadets:

EPV Montserrat (Andreu, Kevin, Pablo) – 50 EPV Massamagrell (Joan, Andreu, Pau) – 40

Final Infantils:

Bvalve El Puig (Javier, Ramon, Hugo, Sergi) – 50 EPV Montserrat (Carlos, Joan, Adrian, Ethan) – 5

Final Alevins:

Les Alcuses Moixent (Saul, Lluis, Aleix, Aroa) – 50 EPV Massamagrell (Jaume, Bruno, Lucas) – 20

Final Benjamins:

EPV Meliana (German, Ruben, Elisa, Lucas) – 50 Bvalve El Puig (Abel, Andreu, Emilio, Albert) - 30