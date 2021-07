Entre les tres parets, De la Vega és el rei. Vigent campió del Trofeu Diputació de València de frontó, el d’Almussafes va estrenar-se ahir en una nova edició de la modalitat que domina més que ningú. Amb tres títols en tres participacions, el de la Ribera Baixa no va deixar passar l’oportunitat per tornar a sumar altre triomf en el frontó. Quart de Poblet va acollir el debut del rest de 22 anys que forma enguany amb un dels veïns quartans més il·lustres en la disciplina de joc indirecte, Adrián.

El coneixement de la canxa per part del davanter de Quart de Poblet, més el domini que imprimeix De la Vega en la pilota de tec, va ser una llosa per a Pere Roc II i Roberto, tot i que esta parella va lluitar per impedir-ho. El resultat final va ser de 41-19. Una diferència que va començar a establir-se des de l’inici quan l’almussafenc i Adrián van apoderar-se dels primers nou tantejos. A partir d’ací, l’equip de De la Vega va augmentar la distància al marcador a poc a poc.

Així, De la Vega i Adrián de Quart entren com a primers d’una classificació que fins ahir comandaven Puchol II i Bueno. Ambdues formacions sumen dues unitats, però el coeficient de tantejos és superior pels vencedors ahir, 22 per 5.