Traiguera i Xert, a la comarca del Baix Maestrat, viuen aquesta setmana els seus dies de competició amb la disputa de les diferents versions del Campionat Autonòmic de Frare, una modalitat que es juga especialment a aquesta zona de la Comunitat Valenciana, on encara s’utilitzen de manera regular els frontons amb els seus característics frares al frontis.

Fins a 27 jugadores del grup de Tecnificació femení de la Federació de Pilota Valenciana van viure el dimarts una intensa i llarga jornada de competició que arrencava al matí amb una lligueta entre totes, dividides en el grup B de segona i l’A de primera a Xert i Traiguera, respectivament.

Ana Puertes i Adriana Villar guanyen en Primera

En la màxima categoria, a Traiguera, les diferents parelles van disputar igualment una lliga per determinar els equips que havien de disputar la final de consolació pel tercer i quart lloc, i la final pel títol. El campionat va ser per a la parella formada per Ana Puertes i Adriana Villar, que es van imposar 11-1 a Anabel Castelló i Esther Carlos.

En la batalla per la tercera plaça, es va imposar la dupla formada per Marina Lostado i Irene Badia a Aina Quadrat i Àngela Abad.

Classificació Femení A:

Ana i Adriana

Anabel i Esther

Marina i Irene

Aina i Àngela

Final de Femenina B per a Mireia i Sandra

A la final de la Segona categoria van arribar els equips de Júlia i Lluna, per una part, i Mireia i Sandra per l’altra. Aquesta final tornava a repetir just la partida que obria aquest campionat, i en la gran final s’imposava la parella de Mireia i Sandra, que guanyaven per 11-5.

En la lluita per la tercera posició, Lucía i Cristina, i Judith i Nelia, buscaven la victòria. En la partida s’imposaven Lucía i Cristina.

Classificació Femení B:

Mireia i Sandra

Júlia i Lluna

Lucía i Cristina

Judith i Nelia.

A l’acte va assistir el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, a més de l’alcalde de Traiguera, Javier Ferrer, i el regidor d’Esports de Xert, Vicent Beltrán. Aquest dimecres arriba el torn per a la Tecnificació masculina.