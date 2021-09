Si Puchol II és el número u de la modalitat d’escala i corda és perquè juga més que tots i ahir va tornar a demostrar-ho a Guadassuar en la partida de la Copa Diputació de València - Caixa Popular d'escala i corda que li va enfrontar a Giner i Santi. A més a més, el de Vinalesa va tindre davant a un molt inspirat Carlos, amb la qual cosa la confrontació es va resoldre per un folgat 60-30.

En 40 per 15 van posar els després guanyadors el marcador, no a la carrera, però sí dominant la situació. Puchol II ho feia tot bé, fàcil i estètic: el dau dibuixat, les pilotades ofensives perfectament dirigides i les defensives també. A més va fer un recital amb els rebots, que va passar de totes les maneres.

En este mateix tram, Carlos ho va parar pràcticament tot perquè va intuir a la perfecció on anaven a disparar els contraris i ací que estava esperant el mitger per a neutralitzar pilotades o convertir-les en quinzes, principalment des del rest encarant-se a les caretes amb colps correguts de mà. Enfront, Giner i Santi no estaven jugant malament, però no trobaven la manera d’acabar un joc. Després sí, amb el de Murla com a punta de llança encara que ben acompanyat pel mitger. Amb la consecució del primer parcial blau (40-20), la balança es va equilibrar prou en intencions i quinzes, encara que van continuar un poc millor els rojos fins a tancar el duel per 60-30.

En la mateixa disciplina per dalt corda, el trinquet Pelayo recupera hui el dijous com a dia de partida, que dedicarà als joves valors i a les figures que estan menys rodades. Hui, per ser el primer dia, el cartell l’encapçalen dos primers espases com Soro III i De la Vega.

LA PISSARRA

Dijous 23 de setembre | 18.00 h

Trinquet Pelayo de València

- Soro III i Hilari

- De la Vega i Guillermo

Dijous 23 de setembre| 18.30 h

Trinquet de Castelló de Rugat

- Iván i José

- Punxa i Brisca

Divendres 24 de setembre | 18.00 h

Trinquet de Gata de Gorgos

- Moltó i Lorja

- Vicent i Néstor

Divendres 24 de setembre | 18.30 h

Trinquet del Genovés

- Salelles II i Tonet IV

- Badenes i Canari