El trinquet de Xàbia va viure ahir la classificació de l’últim equip de semifinals de la VII Copa Diputació de València - Caixa Popular de raspall amb una jornada d’antelació. Precisament, la formació representativa de la localitat xabienca (Vercher i Raúl) va ser els autors del passe a les eliminatòries després de véncer a la parella de Castelló (Marrahí i Sanchis) per 25-10.

Vercher i Raúl només necessitaven puntuar per aconseguir l’objectiu i van haver de remuntar per sumar un nou triomf. Marrahí i Sanchis van arrancar la partida amb més força i van imposar-se als dos primers jocs. L’elecció de les pilotes va resultar clau per a este inici en favor dels castellonencs. Xàbia va començar al dau i Vercher va triar una pilota seminova que no va controlar amb facilitat. Una vegada en el dau, Marrahí va escollir la pilota nova, imprimint una potència incontestable per als alacantins.

Tot va canviar quan Vercher va recuperar la posició on més destaca. La treta va salvar al conjunt de Xàbia que havia arrancat de manera dubitativa. Els de la Marina Alta van tardar a entrar en la partida, però quan van agafar el ritme, el domini va ser seu. Per la seua part, els de la Ribera Alta van perdre força i Raúl també va créixer. Amb 15-10, Marrahí i Sanchis van poder igualar a 15, tot i que finalment el tanteig va caure en favor de Xàbia.

Hui a La Pobla de Vallbona

Per la seua part, la XVI Copa Diputació de València - Caixa Popular d’escala i corda es trasllada hui a La Pobla de Vallbona (18.30 hores) on els equips representatius de Benidorm (Soro III i Jesús) i de Vila-real (José Salvador i Tomàs II) es mesuraran al trinquet Miguel Canya I, encara que només els primers tenen alguna cossa en joc.

Els de la Marina Baixa busquen igualar amb els segons classificats, Almussafes (De la Vega i Javi), amb els quals s’enfrontaran en l’última jornada. Una victòria dels benidormers, els permetria superar en el tauler als de la Ribera Baixa i encarar la data final de la fase regular amb major moral.

COPA 2

Els trinquets de Xeraco i Castelló completaran hui la segona jornada de la III Copa 2 Caixa Popular de raspall. A les 17.00 hores, Miquel i Jose jugaran contra David i Bossio al recinte saforenc. A continuació serà el torn de Rafa d’Alzira i Rafa de Gavarda enfront de Ramón i Nicolas. Pel que respecta a l’escenari de la Ribera Alta, Boronat i Ibiza es batran amb Cano i Marc a partir de les 16.30 hores.