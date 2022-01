Sorpreses en la primera jornada de la Copa Generalitat 2022 en la modalitat de llargues. Benimagrell, equip convidat, va derrotar un dels clubs insígnia, Sella, mentre que també van guanyar les seues partides Montserrat, Castells i Relleu.

Benimagrell, que jugava a casa, va donar un primer pas cap a les semifinals en guanyar 10-5 a Sella, en un duel que, realment, deixa tot obert per a la partida de tornada del pròxim cap de setmana. Benimagrell va guanyar amb Yago, Raúl, Vicent, Carlos i Jose a Sella, que va formar amb Martínez, Joan, Pablo, Dani i David.

Per la seua part, Montserrat va tornar a demostrar que està en la competició per dir moltes coses. L’equip de Rafa, Óscar, Javi, Carlos i Carles es va imposar per 10 a 0 a Faura, que va jugar amb Alex Sergio, Edu i Vicent, i ja té un peu i mig en les semifinals.

El duel de TopRecambios Castells contra Parcent va deixar clara la màxima igualtat que hi ha en aquest enfrontament. En l’anada de quarts de final, el 10 a 9 amb què es van imposar els de Castells, deixa tot obert per a la tornada. José Vicente, Fageca, Joan, José L. I Xavier van jugar per part local, mentre que de Parcent es van desplaçar a la partida Gaizka, Gerardo, Germán, Vicente i Iván.

La partida d’anada de quarts de final, entre GRE Pilota Relleu i Kiwa Quart de les Valls també va acabar 10-0.

La tornada, el cap de setmana

El pròxim cap de setmana es disputen els duels de tornada d’aquests quarts de final. Faura rebrà a Montserrat, Sella a Benimagrell, Parcent a Castells i Quart de les Valls a Relleu, en horaris encara per determinar.

Resultats Anada Quarts de final Copa Generalitat 2022:

Montserrat 10 – Faura 0

Benimagrell 10 – Sella 5

Castells 10 – Parcent 9

Relleu 10 – Quart de les Valls 0

Pròxima jornada: Tornada Quarts de final Copa Generalitat 2022, 15 de gener:

Faura – Montserrat

Sella – Benimagrell

Parcent – Castells

Quart de les Valls – Relleu