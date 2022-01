Les lligues professionals van tancar la segona jornada de la fase regular amb sengles partides disputades als trinquets d’Oliva i Murla. En la competició de raspall, la diferència entre els contendents en va ser molta. En la d’escala i corda, sí que hi hagué més equilibri, que es va desfer gràcies a la gran actuació de dos substituts.

En el torneig de la modalitat per terra, l’equip de Xeraco de Vicent, Raúl i Murcianet li va aplicar un seriós correctiu al de Castelló amb Badenes, Seve i Bossio, que van caure per 30 per cap.

Els vencedors, que acumulen dues victòries en altres tantes partides i són líders pel millor coeficient de jocs, van tornar a signar una actuació molt seriosa. La compenetració entre les línies és màxima i la feina està perfectament repartida. Ahir, Vicent novament va manar al dau amb la potència de la seua treta mentre que al rest el protagonisme va ser per a Raúl i Murcianet per la capacitat per a parar les pilotades rivals i d’encarar-se amb solvència a la llotgeta i la galeria.

En el bàndol contrari cap de les tres línies va tindre el dia. Hi hagué voluntat, molta, però la pilota no els hi va entrar en la mà per a respondre a l’eficàcia dels d’enfront.

El més incisiu va ser Badenes, encara que obligat per la pluja de pilotades que va rebre. El de Xeraco va restar prou, però li va faltar contundència. Davant, ni Seve ni Bossio van connectar amb claredat amb la pilota per a acabar quinzes.

Amb esta diferència en el rendiment de cada formació, els de Xeraco van dominar molt clarament. La tònica va ser que pegaven ells i els de Castelló defensaven com podien.

Reserves de garanties

Al trinquet de Murla i pel que respecta a la Lliga CaixaBank d’escala i corda, l’equip de Benidorm va debutar amb les baixes significatives de Genovés II i Nacho. Salva Palau i Salva van ser els seus substituts per a completar trio amb Álvaro Gimeno i l’aportació dels reserves va ser tan bona que es van imposar a la formació de Pedreguer-masymas de Giner, Tomàs II i Héctor pel tanteig de 60-45.

Les reduïdes dimensions del recinte alacantí van afavorir que s’imposara la pegada del jove escaleter d’Alginet. A més a més, Salva Palau es va mostrar molt precís en la definició, inclús quan va buscar la corda, que en la seua manera de jugar és sovint i alguna pilota sol anar per terra. Ahir no va ser el cas.

La seguretat de Salva també va tindre molt a veure en el desenllaç perquè el de Massamagrell va avorrir als rivals tornant pilotes. La guinda la va posar Álvaro amb la contundència de les seues rematades.

En la contra hi hagué de tot; va primer el bon nivell, però també hi hagué més errades no forçades del que caldria. I tal vegada excés de confiança, que va permetre que els contraris es distanciaren en 50-30 en el marcador, diferència que ja va ser massa per a optar a la victòria perquè els de Benidorm no van afluixar. Este desenllaç deixa als de Pedreguer amb un triomf i una derrota en la classificació.

