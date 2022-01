Cada punt en la primera volta de la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda és or, per això encadenar victòries és glòria per a cada equip. Montserrat (Marc, Jesús i Guillermo) va sumar el segon triomf consecutiu en véncer ahir a Almussafes (De la Vega, Pere i Bueno) per 60-35 a Guadassuar.

Marc i companyia van eixir per totes i es van adjudicar els tres primers jocs, dos d’ells al rest, encara que Almussafes va disposar de ‘val’ en ambdós tantejos. Després d’estrenar-se al lluminós, De la Vega es va girar el turmell i va anar als vestidors per a tornar a la canxa amb turmellera i vendes. Els almussafencs no ho van patir i van igualar a 30, però els montserratins no van deixar que els superaren i, després de repartir-se dos jocs, van tornar a obrir una bretxa insalvable, ja que van apoderar-se de cada tanteig fins al final.

Amb estos dos punts, Montserrat iguala amb quatre unitats amb La Pobla de Vallbona (Puchol II, Santi i Carlos), encara que queden per darrere al tauler com a segons classificats pel coeficient de tantejos. Per la seua part, l’equip de De la Vega no aprofita la jornada en puntuació i baixen a l’últim lloc també per tindre un pitjor coeficient. En este cas, el trio de Dénia (Pere Roc II, Félix i Conillet) és el que ocupa el seu lloc com a sexts.

LA PISSARRA

Dijous 20 de gener | 18:15

Trinquet de Bellreguard

- Vercher i Néstor

- Salelles II i Brisca

Dijous 20 de gener | 16:30

Trinquet de Pelayo

- Carlos M. i Carlos D.

- Vicent Moncofa i Morret

Dijous 20 de gener | 18:00

Trinquet de Pelayo

- Pere Roc II i Félix

- Giner i Héctor

Divendres 21 de gener | 18:30

Trinquet Ciscar de Piles

- Montaner, Tonet IV i Ibiza

- Moltó, Canari i José