El trinquet de Guadassuar serà hui (18:30 hores) l’escenari d’una nova partida de la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda. La cinquena jornada enfrontarà a Benidorm (Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno) amb Almussafes, encara que no comptarà amb l’alineació titular. De la Vega no es va poder recuperar de la lesió al turmell i la Fundació per la Pilota va anunciar que Salva Palau serà el seu substitut, amb Pere i Bueno.

Els almussafencs necessiten guanyar, ja que encara no coneixen la victòria en quatre partides disputades. No obstant, tenen dos punts, mentre que els benidormers marxen invictes amb sis unitats. LA PISSARRA Dimecres 2 de febrer | 16:45 Trinquet de Guadassuar - Iván i Sanchis - Badenes i Marc Dimecres 2 de febrer | 18:30 Trinquet - Salva Palau, Pere i Bueno - Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno Dijous 3 de febrer | 18:15 Trinquet de Bellreguard - Punxa i Raúl - Ximo i Roberto Dijous 3 de febrer | 18:00 Trinquet de Pelayo - Francés i Efrén - Julio Palau i Conillet