La sisena edició del 'Va de Dona' celebrarà este divendres el seu acte central. La Plaça de Manises -al costat del Palau de la Generalitat i la Plaça de la Mare de Déu- i els carrers adjacents s'ompliran d'activitat on la pilota valenciana serà el fil conductor. D'una banda, es pretén fomentar el nostre esport autòcton entre les dones; d'altra, l'objectiu es acostar al públic en general l'esport de la pilota, un esport en el qual la presència de les dones creix any rere any.

A les 16:00 hores s’iniciaran els actes amb partides de pilota i la fira d’artesans. Al carrer Cavallers hi haurà partides de les alumnes de les diferents escoles i falles amb jugadores professionals de pilota. També hi haurà partides de jugadores del programa de Tecnificació de la Federació de Pilota Valenciana en col·laboració amb la Fundación Trinidad Alfonso, i partides de raspall entre alumnes de diferents escoles i falles, i amb jugadores adultes. Així mateix, els actes inclouen un taller de guants, i un taller d’escalfament amb iniciació a la pilota valenciana. A les 19:00h es presentarà el 39è Campionat Autonòmic de trios en raspall, també a la plaça Manises, tant la categoria masculina com la femenina. A partir de les 19:30 hores arribarà el moment àlgid amb el lliurament dels premis Va de Dona 2022 i, a continuació, l’actuació de la DJ Innmir i el fi de festa. L'exdiputada Isabel García, entre les premiades Isabel García Sánchez, exdiputada d'Igualtat, Joventut i Esports de la Diputació de València durant els anys 2015 a 2019, serà una de les guardonades als Premis 'Va de Dona' 2022. Nascuda a les Illes Canàries però forjada políticament a Xirivella, com a responsable de l'àrea esportiva de la corporació provincial la seua principal preocupació va ser treballar per tal d'aconseguir la igualtat entre homes i dones. En aquest sentit, va impulsar iniciatives perquè les xiques tingueren tant la oportunitat com el reconeixement en la pràctica de competicions de pilota valenciana, i va promoure la necessitat i conveniència de que les dones arribaren al professionalisme. Durant el seu període a la Diputació, la Lliga d'Elit de Raspall Femení va rebre el patrocini de Bankia -posteriorment CaixaBank-, que va augmentar la seua repercussió esportiva i mediàtica. Isabel García també volgué acompanyar a la selecció valenciana de pilota durant el Campionat d'Europa celebrat als Països Baixos a l'estiu de 2018, on conegué de primera mà tant el nivell com el dia a dia dels jugadors i jugadores del combinat autonòmic d'un esport que, segons les seues paraules, "fomenta valors com el treball en equip, l'esforç, superació, companyerisme, solidaritat, respecte e igualtat". A un altre nivell, també va ser la responsable de la posada en marxa del Congrés Estatal de Dones i Esport al 2017, celebrat a València. Un any abans, al 2016, activà el Feminario València, amb l'objectiu de donar resposta a temes d'actualitat relacionats amb la (des)igualtat entre homes i dones i les aportacions de les dones a la societat valenciana. Juntament amb Isabel García, seran distingides altres dos dones, la identitat de les quals romandrà en secret fins el mateix moment del lliurament. La selecció valenciana femenina s'entrena a les instal·lacions de Campanar Les jugadores de la selecció femenina Ana Puertes, Mar Giménez, Amparo Martí i Victoria Díez s'exercitaren este dimarts a les instal·lacions habilitades per a la pràctica de la modalitat de One Wall al barri de Campanar (València), sota les directrius del seleccionador absolut, Vicent Molines e inclosa als actes corresponents al 'Va de Dona'. El combinat va rebre la visita de la regidora d'Esports de l'Ajuntament de València, Pilar Bernabé, qui va mostrar el seu reconeixement a l'evolució que les dones han tingut a la pilota valenciana, on la seua presència es cada vegada més important a totes les franges d'edat. A més, la regidora destacà que València està treballant per ser una ciutat on l'esport guanye protagonisme al carrer, un carrer que sempre ha sigut l'hàbitat natural de la pilota. Durant la seua visita, la regidora va rebre un detall de part de les vicepresidentes de la Federació de Pilota Valenciana de l'àrea d'Internacional, Pilar Herráiz i Elvira López.