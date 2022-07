El ‘V Trofeu Ciutat de Torrent’ tona en la modalitat d’escala i corda després de dos anys absents al calendari a causa de la pandèmia, i ho fa amb una gran iniciativa. Els diners arreplegats amb les entrades es repartiran entre solidaritat i formació. Ahir va tindre lloc la presentació del torneig en l’Ajuntament torrentí on Natalio II, com a representant del Club de pilota valenciana trinquet de Torrent, va anunciar que el 50% dels beneficis obtinguts en la taquilla durant la disputa del trofeu es destinaran al Banc d’Aliments de Torrent i el 50% restant per a promoure a joves perquè tinguen l’oportunitat de jugar a pilota.

A més, aquesta no és l’única novetat. El fill del gran Natalio va comunicar que la confecció del cartell a estat a càrrec dels membres del club a través d’una votació. "És un plaer un dels pilotaris escollits pels socis del club. Això vol dir que estic fent bé les coses i intentaré correspondre oferint un bon espectacle», va comentar Giner, un dels pilotaris participants presents, junt amb Nacho i Hilari. L’acte va estar presidit per Jesús Ros, alcalde de Torrent, i també va comptar amb la participació de Susi Ferrer, regidora d’Esports del consistori torrentí qui va recordar les últimes actuacions de l’Ajuntament respecte al trinquet José María Veguer, que van des de la seua adquisició i les posteriors remodelacions, així com el treball que s’està realitzant per promoure l’esport de la pilota. Així mateix, Ferrer va destacar la novetat de la disputa d’un torneig paral·lel en la categoria de promeses.