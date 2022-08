El Trofeu EnerHI de frontó va acollir ahir a la localitat de Tuéjar una de les partides, per cartell, més interessants de la fase regular. No en va debutava el vencedor de les quatre darreres edicions, De la Vega, contra el cinc vegades campió, Puchol II, amb els seus respectius davanters, Guillermo i Bueno. El frontó municipal es va omplir, les dos parelles van oferir espectacle i finalment va guanyar l’actual dominador de les tres parets valencianes pel tanteig de 41-27.

De la Vega va ratllar com acostuma, en pla artista i sabent jugar. Per part seua, Guillermo va soprendre molt gratament en la seua estrena en la competició i la seua pegada, ben utilitzada, va ser clau en el desenllaç. Puchol II i Bueno també van estar bé malgrat els catorze tants de diferència. El primer també va deixar constància de la seua classe i el davanter va remar molt en un recinte propici per a tirar la pilota darrere per les seues mesures més que generoses. El marcador va transcórrer igualat fins al 21-18. A partir d’ací, De la Vega i Guillermo es van escapar a poc a poc, però amb complicacions per la bona oposició dels rivals.

La competició continua hui a la localitat de Canals on Genovés II debutarà amb Salva Palau, que substitueix davant a Giner, amb molèsties en una mà. Serà contra Pere Roc II i Alejandro, que ja han completat dos partides i han aconseguit sengles victòries.

Trofeu de Xeraco

En la modalitat de raspall, hui comença el Trofeu Ajuntament de Xeraco - Gran Premi Masymas, torneig de nou encuny que s’incorpora a la temporada estival amb el format de dos semifinals i la final. En l’eliminatòria d’esta vesprada, també de bon de cartell, Badenes i Tonet IV jugaran contra Vicent i Brisca. La segona semifinal es disputarà demà i el títol es resoldrà el pròxim divendres.