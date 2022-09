L'Alqueria del Bàsquet va ser un any més l'immillorable escenari del lliurament dels premis dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 2021/22. Prop de 500 persones estigueren presents en una matinal on els equips més destacats en els campionats escolars de les distintes modalitats recolliren els seus trofeus. Quasi 50 escoles estigueren representades en un acte dinàmic, festiu i sense les restriccions d’aforament de l’any anterior.

En el lliurament de trofeus dels JECV van ser reconegudes les escoles d'Agost, Alcàntera-Càrcer, Algímia d'Alfara, Almenara, Beniarbeig-El Verger, Borbotó, El Genovés, El Puig, La Llosa de Ranes, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moixent, Oliva, Ondara, Ontinyent, Pedreguer, Polinyà de Xúquer, Quatretonda, la Vall de Laguar, Vinalesa i Xaló. També recolliren els seus trofeus les Escoles Municipals de la ciutat de València IES Marítim, IES Patraix, CEIP Rodríguez Fornos, CEIP Santa Teresa i CEIP Tomàs Montañana.

Per rigorós ordre alfabètic, la primera escola en recollir el seu trofeu va ser la d'Agost, entrenada per Sergi Belda, José Antonio Carbonell i Alejandro Castelló. El CPV Alcàntera-Càrcer, al càrrec de José Francisco García 'Moro' i Pau Gallego, va embutxacar-se tres premis. L'escola d'Algímia d'Alfara, baix les directrius de Raúl Herrera, en va arreplegar cinc.

El CPV Almenara, amb el seu entrenador Pablo Linares, va recollir un trofeu, abans de donar pas a l'escola més llorejada, la de Beniarbeig-El Verger. Fins a 21 premis s'emportà l'escola dirigida per Basilio Sánchez i Néstor Portes cap a la Marina Alta. El CPV Borbotó de Vicent Estellés i Ana Belén Giner va recollir cinc premis per la seua part.

L'escola del Genovés va pujar a l'escenari per tal d'arreplegar quatre premis, com quatre són els encarregats d'entrenar als xiquets i xiquetes: Josep Llopis 'Ricardet', Carlos Sanchis, Kilian Benavent i Rosendo Pastor. El CPV El Puig, amb un record per al seu president Vicent Pascual, que va faltar recentment, va recollir dos trofeus. Un s'embutxacà el CPV La Llosa de Ranes, escola entrenada per José Julio Cabanes.

Un trofeu també va ser lliurat per al CPV Massalfassar, amb el seu entrenador Jesús Fontestad al front. També de l'Horta Nord, l'escola de Massamagrell d'Adrián Celda i Juan Muedra, va alçar un total de huit trofeus. 10 van recollir els seus veïns del CPV Meliana, dirigits per Miquel Salvador, Paco Casares, Guillem Cuadrat i Vicente Ruiz 'Boni'.

El CPV Guerrer de Moixent, entrenat per José Antonio Jorques i Julián Martí, s'adjudicà sis premis. Per a l'escola d'Oliva, dirigida per Xavi Artés i Manel Savall, hi hagué un trofeu. 10 premis va arreplegar l'escola d'Ondara, sota les directrius de Raül Blasco, Juan Manuel Garrido i Arnau Oliver.

L'escola d'Ontinyent, amb Mario Calatayud com a entrenador; el CPV Pedreguer, dirigit per John Giner i Marc Giner; el CPV Polinyà de Xúquer, amb Pablo Esteve, Marià Pérez i Juanma Fayos; i l'escola de Quatretonda, entrenada per Juan Bautista Llopis i Rafael Benavent, van recollir un premi cadascuna.

Arribà el torn de les Escoles Municipals de la ciutat de València. L'IES Marítim, escola entrenada per Carles Cortés, es va fer amb quatre premis. L'IES Patraix, amb Ana Belén Giner, sumà dos trofeus. Els CEIP Rodríguez Fornos i Santa Teresa, dirigits per Enric Canet i Odín Blasco respectivament, s'emportaren un premi cadascú. L'escola del CEIP Tomàs Montañana, entrenada per Odín Blasco i Ana Belén Giner, va fer-se amb dos trofeus.

Per a tancar, el CPV la Vall de Laguar, entrenat per Héctor Vidal i Vicent Mas, va recollir un premi. Quatre trofeus s'adjudicà el CPV Vinalesa, entrenat per Ignacio Chacón. L'escola de Xaló, dirigida per Santi Ferrer, també s'emportà un premi.

Els 10 tècnics ‘magnífics’ de l'any

9 homes i 1 dona reben el reconeixement com a millor entrenadors del curs en les diferents modalitats dins dels actes del Dia de la Pilota.

La jornada de lliurament de trofeus dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 2021/22 celebrada a l'Alqueria del Bàsquet el passat dissabte va distingir el treball dels monitors i monitores de totes les escoles. La seua tasca setmanal és fonamental per al desenvolupament i l'aprenentatge dels xiquets i xiquetes que volen créixer jugant a pilota. De tots, 10 van ser reconeguts, a elecció dels seus propis companys i companyes, com els millors durant la temporada en les diferents modalitats i categories dels premis.

El premi com a millor entrenador de One Wall va recaure en Basilio Sánchez, de 48 anys i 16 com a tècnic, natural de Beniarbeig i responsable de l'escola de Beniarbeig-El Verger. En la modalitat de frontó, la distinció va ser per a José Luis Navarro, de 65 anys i natural d'Onda, on entrena a l'escola.

Carlos Salmerón va rebre el reconeixement com a millor entrenador de galotxa. Natural de Montserrat, als seus 27 anys porta 6 com a entrenador de l'escola del seu poble. Pel que fa a les llargues, Jesús Fontestad es va fer amb el premi de millor entrenador i tècnic revelació als seus 54 anys i una vida dedicada a la pilota a Massalfassar.

Com a tècnic més destacat de raspall va ser premiat Josep Llopis 'Ricardet'. De 28 anys, s'encarrega des de fa 7 anys de les escoles de la Universitat Politècnica, Agullent i Genovés, el seu poble. Raúl Herrera va rebre la distinció com a millor entrenador d'escala i corda. Amb 49 anys, el d'Alfara de la Baronia entrena a aquesta escola i també a la d'Algímia d'Alfara.

El premi a la millor entrenadora va recaure en Anabel Castelló, de 25 anys, natural de Tavernes Blanques, ja ha entrenat en les escoles Gil Polo i Ballester Fandos, de la ciutat de València, a més de la de Bonrepòs i Mirambell. Com a millor entrenador el reconeixement va ser per a David Blanch, de 46 anys i natural d'Almassora, on dirigeix l'escola. Per la seua part, Vicent Miquel, de 51 anys nascut a Carlet, va ser triat com a millor entrenador d'equips femenins, en concret de les escoles de Carlet, Alginet, Guadassuar i Carlet-Volea.

Per últim, el premi a la trajectòria com a tècnic va ser assignat a Juan Fuster. De 60 anys i 16 com a entrenador, s'encarrega de l'escola del seu poble de naixement, la Font d'En Carròs.

La Federació va premiar també a 49 escoles de tota la Comunitat Valenciana amb el material de pilota (pilotes de badana, frontó, vaqueta i didals) per a que puguen competir i entrenar al llarg de la temporada. Les escoles que arreplegaren la seua bossa de material van ser les d'Agost, Albuixech, Alcàsser, Alfara de la Baronia, Alfara del Patriarca, Algímia d'Alfara, Almassora, Almenara, Alzira, Borbotó, Carlet-Volea, Dénia, El Genovés, l'Eliana, la Fona d'En Carròs, Gata de Gorgos, La Murtera, Vall de Laguar, Manises, Marquesat, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moixent, Moncada, Oliva, Oliva-Santa Anna, Onda, Ondara, Ontinyent, Orba, Pedreguer, Polinyà de Xúquer, Rafelbunyol, Riba-roja, Tavernes Blanques, Torrent, Vilallonga i Vinalesa.

La jornada es va tancar amb l'emotiu acte de lliurament dels trofeus de raspall adaptat, amb la presència de Gabriel Melis, director tècnic de la Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA). Julio d'Oliva es va emportar el subcampionat individual i el campionat per equips, guanyat en companyia de Pascual de Xirivella. Toni de València i Paco de València s'apuntaren el subcampionat per equips -amb Carlos d'Alaquàs-. El trofeu de campió individual va ser alçat per Toni per a completar un reconeixement merescut i reflectit pel públic assistent amb una gran ovació per als premiats.

El lliurament dels trofeus i material va correspondre a Salvador Escrivà, coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana; Javier Mateo, regidor d'Esports de l'Ajuntament de València; José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana; Pedro López, vicepresident de la FPV; i Álvaro Navarro, director del Centre d'Especialització de Pilota Valenciana (CESPIVA). A més, acompanyaren a les escoles dels seus respectius municipis com a autoritats els alcaldes Julio García (Alcàntera de Xúquer), Ernest Buralla (Algímia d'Alfara), Carlos Herrera (Alfara de la Baronia), Juan José Mas (Beniarbeig), Juan Chover (El Verger), Francisco Gómez (Massamagrell) i José Ramiro (Ondara), i els regidors Miguel Pou (El Verger), Fernando Checa (El Puig), Gustavo Aznar (La Llosa de Ranes) i Óscar Borrell (Ontinyent).