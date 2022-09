El Campionat Autonòmic de raspall parelles Trofeu Diputació de València Gran Premi aproop! telecom va celebrar la quarta jornada -primera de la segona volta- en la categoria femenina, i la segona en la masculina. En les dues competicions dominen els equips de Bicorp i la Vall.

En dones, hi va haver un nou canvi de líder al grup A i un líder ferm al B. Bicorp i La Vall lideren, seguits de ben a prop per Beniparrell i Alqueria d'Asnar. Després de tornar-se de buit de Beniparrell, Ecomuseo Bicorp A es va imposar amb claredat a Bonrepòs i Mirambell davant Tavernes Blanques, triomf amb el qual Victoria i Marina arriben als 9 punts. Amb 8 es queden Ana i Mireia, ja que l'Ajuntament de Beniparrell va caure per 25-15 al carrer de Borbotó davant l'Estudi Martí A. Irene i Amparo sumen 4 punts i tenen pendent la partida contra Marta i Zaira de Tavernes Blanques, que encara no han puntuat. Aida i Natalia continuen dominant el grup B amb un nou triomf, en aquest cas davant l'Estudi Martí Borbotó B per 25-5. Les de la Vall arriben als 11 punts, pels 4 d'Ana i Anabel. Amb 9 punts es situa l'Alqueria d'Asnar, que va guanyar amb Myriam i Fanni a l'Alqueria de la Comtessa pel mateix marcador de 25-5. Judith i Claudia tanquen la classificació sense punts.

Pròxima jornada

La jornada 5 s'enceta al grup A dissabte a les 17:30 hores, amb el duel entre Bicorp i Borbotó. Diumenge, a les 18:00 hores, Beniparrell rebrà a Tavernes Blanques. Pel que fa al grup B, dissabte a les 12:00 hores jugaran a Bellreguard l'Alqueria de la Comtessa i La Vall. L'altre duel enfrontarà a Borbotó B i Alqueria d'Asnar.

En homes, dos invictes

En homes, només dos equips totalitzen els 6 punts possibles. Al grup A La Vall ha aconseguit les dos victòries i és el líder, mentre que al B és Bicorp l'equip que es distancia al capdavant. Xeraco i Genovés aconseguiren els primers punts del campionat.

Al grup A, la parella formada per Miquel i Josep va donar la victòria a l'equip de La Vall davant Ferratges Ella Alzira B dels germans Enrico i Vicent Chaveli per 5-25 al trinquet de Xeraco. També a Xeraco, l'equip local es va cobrar la 'revenja' de la Supercopa davant Gavarda. Guille i Punxa guanyaren per 25-0 als germans Pau i Ximo Gallego i aconseguiren els primers 3 punts que els fan situar-se com a segons, per darrere de La Vall. Alzira B té 2 punt i Gavarda en suma 1. Al grup B les partides també oferiren marcadors contundents. El Genovés, amb Kilian i Perales, guanyà per 25-5 a Lanzadera Montserrat, amb Óscar i Carlos, i es col·loquen amb 3 punts, per cap dels montserraters. Bicoroliva Bicorp, amb Víctor i Borja, es va imposar per 25-0 al Family Cash Alzira A d'Edu i Dani, que es queden també amb 3 punts pels 6 dels bicorpins.

Pròxima jornada

La tercera jornada oferirà al grup A, d'una banda, el duel entre La Vall i Gavarda (dissabte, a Càrcer a les 17:00h), i d'altra, l'enfrontament Xeraco-Ferratges Ella Alzira B, diumenge a les 11:00 hores. Al grup B, Family Cash Alzira A rebrà a Lanzadera Montserrat dissabte a les 18:00 hores, mentre que el Genovés i Bicorp es veuran les cares diumenge a les 19:30 hores a la localitat de la Costera.