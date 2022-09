En la primera semifinal Victoria del CPV Bicorp s’amidarà a Irene del CPV Borbotó. Victoria arriba com a gran favorita, tant per a esta partida com per alçar el títol, ja que va alçar aquest trofeu en les tres últimes edicions i suma un total de quatre títols. En front tindrà a una de les jugadores que més ha progressat al llarg dels últims anys i que ha passat de ser una promesa, a instaurar-se de forma definitiva entre les jugadores més destacades de la modalitat. De fet ,des de que es varen crear les competicions professionals, ha alçat varios títols importants com la Copa Diputació d’Alacant o el subcampionat del campionat autonòmic de raspall trios.

Per tal d’arribar a aquesta fase, Victoria va guanyar per 25-5 a Amparo de Borbotó en les quarts de finals disputats el passat dimarts al trinquet d’Alcàsser. Mentre que Irene va fer el mateix contra Myriam de l’Alqueria en eixa mateixa jornada.

En l’edició anterior ja varen enfrontar-se, imposant-se Victoria per un resultat de 25-5 en una partida que va estar més renyida del que el resultat va reflexar.

En la segona semifinal Aida del CPV Alcàntera – Càrcer tractarà d’obtindre la revenja davant de Mar del CPV Bicorp, ja que la jugadora de Bicorp es va imposar en la semifinal de l’any passat per 25-10 a la jugadora del club d’Alcàntera.

Les dos jugadores varen disputar la seua partida de quarts de final el passat dijous al trinquet de la Universitat Politècnica de València. Mar va vèncer per 25-10 a Ana de Beniparrell en una partida molt disputada.

La jugadora de Bicorp, després de la partida va dir, "S'ha vist una partida molt dura, Ana és una molt bona jugadora, ja sabia al que m'enfrontava. Sabia que els quinzes serien llargs. Estic molt contenta perquè aquest any me n'he anat fora i no he preparat l'Individual com altres anys, tot i que això potser m'ha fet fer front a la partida des d'altra perspectiva, i això m'ha ajudat, perquè venia pensant en donar-ho tot". Sobre la seua rival en semifinals va afirmar que "Es repeteix la partida de l'any passat i a veure què passa. Aida sap amagar molt la pilota, les porta molt llarga d'una part a altra del trinquet, la qual cosa ajuda molt a un trinquet gran com el de Bellreguard"

Per la seua banda Aida va guanyar 25-5 a Fanni de Beniarbeig, tot i que Fanni va tindre algun val per aconseguir sumar algun joc més.

Després de la partida de quarts, Aida va assenyalar: "La partida ha estat molt bé perquè ha durat prou i el resultat (25-5) no diu el que ha sigut la partida. El problema és que a l'hora de tancar els quinzes, m'ha afavorit més a mi. Estic molt contenta pel resultat”. Sobre la seua rival en semifinals va destacar que "Ja fa temps que no jugue contra ella però sí he de dir que té una raspada molt forta i sap controlar els nervis. Sol estar sempre en les finals, semifinals i tot, i sap controlar molt els nervis".

Mar arriba com a una de les favorites a llevar-li el trono a Victoria, ja que ha cuallat fins ara un any extraordinari, havent guanyat trofeus com el campionat autonòmic de raspall trios o la Copa Diputació d’Alacant. A més en quarts de final va eliminar a altra de les que era favorita per arribar lluny en la competició.

Però Aida no li ho ficarà gens fàcil i lluitarà per arribar a la seua primera final de la competició. Aquesta jugadora està en un excel·lent estat de forma, com així ho mostra els resultats aconseguits en la competició. A més ja sap el que es guanyar competicions importants com la Copa Diputació de València.

Les partides tindran lloc el pròxim dia 6 d’octubre al triqnuet de Bellreguard. La primera es jugarà a partir de les 18h, mentre que la segona es jugarà a continuació, sobre les 19h.