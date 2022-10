La Copa Caixa Popular en la modalitat de raspall conclourà el pròxim dissabte al trinquet del Genovés i la competició germana d’escala i corda es tancarà el dissabte següent a Vilamarxant. Després, en el tram final de l’any, l’activitat professional estarà copada pels tornejos amb format cur, però intens, que reuneix les millors figures en poques jornades. El primer ja està configurat. Serà el Trofeu Ajuntament de la Llosa de Ranes - Premi Bonestar en la disciplina de la raspada.

El torneig transcorrerà en dues jornades. La primera, corresponent a les semifinals que es disputaran el dimecres de la setmana que ve al trinquet de Castelló de Rugat. La raó de jugar al recinte de la Vall d’Albaida és per a tornar la col·laboració establida en estiu quan a la Llosa de Ranes també es van completar les semifinals del Trofeu Castelló de Rugat.

El cartell val molt la pena. No en va estarà el millor pilotari de la modalitat, Tonet IV, així com els campions i finalistes de la Copa, tot i que ara defensaran interessos diferents perquè no participaran en el mateix equip.

La primera semifinal enfrontarà Marrahí i Seve contra Iván i Canari. Poc cal dir de l’enfrontament més enllà que es tracta de dos restos i dos mitgers en un magnífic moment de forma. En la segona semifinal, que es disputarà a continuació, Ian i Tonet IV jugaran contra Salelles II i Brisca. Parelles diferents, però el mateix nivell per la importància dels noms i, sobretot, la trajectòria recent de tots quatre. La cloenda, la final, sí que tindrà lloc al trinquet de la Llosa de Ranes el 5 de novembre. Tenint en compte que jugaran els vencedors, la partida ha de ser molt atractiva i bona.

Mixt Masymas

Un altre trofeu que està a punt d’eixir del forn és el Mixt Masymas, que es presentarà pròximament.