El Campionat Mà a Mà de raspall ja té definit el quadre de huit participants una vegada que l’eliminatòria prèvia entre Badenes i Montaner programada per a esta vesprada a Oliva ha quedat anul·lada per la renúncia forçosa del rest d’Almiserà. Així les coses, el pilotari de Xeraco es classifica per al campionat.

Montaner va acabar amb molèsties la final del Trofeu Mestres del passat dissabte a la Llosa de Ranes on es va proclamar campió en companyia de Tonet IV i Bossio en derrotar 30-20 a Salelles II, Raúl i Murcianet. La prudència aconsella que és millor parar per a evitar mals majors i el d’Almiserà descansarà uns dies per a reaparéixer, probablement, el pròxim cap de setmana.

Davant la impossibilitat d’ajornar el duel, Badenes s’incorpora al torneig on ha estat enquadrat en el Grup B juntament amb Iván, Vercher i Marrahí. En el Grup A, els contendents ja estaven designats i seran Salelles II, Vicent, Ian i Moltó.

Primera parada, el Genovés

La competició arrancarà el divendres al Genovés on es completarà la primera jornada de la fase regular del Grup A. En l’altre grup, les primeres dos partides es disputaran el dissabte a la Llosa de Ranes.

El Campionat Mà a Mà de raspall té un format similar al mateix torneig de la disciplina per dalt corda, que conclourà este dissabte a Pelayo amb la final que enfrontarà Puchol II contra Francés.

En cada grup hi haurà una ronda de tots contra tots amb un total de sis partides, tres per jugador. La victòria estarà premiada amb 2 punts mentre que el pilotari derrotat sumarà 1 punt si arriba al joc 15.

En acabar esta fase, els dos millors de cada grup accediran a les semifinals, que enfrontaran al líder d’un costat contra el segon de l’altre, per a acabar posteriorment amb la final que tindrà lloc el 24 de desembre a Piles.

En el Campionat Mà a Mà de raspall i com també ha passat en el trofeu d’escala i corda, l’element diferenciador respecte al Campionat Individual està en el traure, que en este cas es realitzarà raspant la pilota a l’altura del zero i mig. I si en alguna partida es produeix iguals a 20, hi haurà un desempat amb els pilotaris alternant el traure fins que algú faça un mínim de set quinzes i guanye per dos de diferència.