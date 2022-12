En els darrers anys no va haver-hi una rivalitat esportiva en l’escala i corda més gran que la de Soro III i Puchol II. La pilota és un esport de cavallers i ambdós rests han donat moltes alegries a una càtedra que trobarà a faltar este enfrontament, una vegada es complete la retirada del de Massamagrell anunciada per a la setmana que ve. El pròxim dissabte, el trinquet de Pelayo serà l’escenari on es tornen a veure les cares per última vegada. En este cas serà en la final del XVI Trofeu Mestres - Ciutat de València.

Això és possible perquè ahir es van disputar les semifinals on l’equip de PucholII, Santi i Héctor va véncer al de Giner, Tomás II i Carlos per 60-35, mentre que el de Soro III, Nacho i Carlos també van superar a Marc, Félix i Monrabal II amb el mateix resultat. La victòria del trio de Puchol II va vindre a partir del 40-35 que els rojos van convertir des del rest i ja van apoderar-se del lluminós. Per la seua part, l’equip de Soro III va començar amb quatre jocs, però els contraris quasi igualen a 40, encara que es van quedar amb els 35 tantejos finals. Cal destacar que esta partida va suposar l’última de Félix a Pelayo, ja que es retira el pròxim diumenge a Dénia. Especialment emotiva va ser l’abraçada final del denier amb Soro III. Raspall La plaça de l’Ajuntament de València viurà una partida de raspall amb motiu de la World Design Capital València 2022, és a dir, la designació del Cap i Casal enguany com a capital mundial del diseny. Badenes i Canari es batran amb Iván i Lorja (16.00 hores) com a preludi d’una jornada titulada «World Design Generation: pilota valenciana», que continuarà en l’Àgora amb una taula redona amb la pilotari Victoria Díaz i Javier Castillo, del programa de ràdio ‘La Trinqueteria’ amb la moderació del dissenyador David Collado.