El mes de desembre de l’any 2022 al trinquet de Pelayo porta escrit el nom de Nacho. El mitger va completar ahir un període exquisit a la catedral amb la consecució del III Trofeu Nadalenc de Pelayo. Un títol que se suma al recent Trofeu Mestres - Ciutat de València que també va acabar en mans del de Beniparrell. Ahir, Salva Palau i Nacho s’adjudicaren el trofeu que representa el Nadal al recinte obert l’any 1868 després d’imposar-se a José Salvador i Álvaro Gimeno per un resultat de 60-40.

Ben és cert que la partida es va decantar pels finalment campions per la pegada que guarda Salva Palau en el braç esquerre. El d’Alginet va ser protagonista per al bo i el roín. Amb les galeries lliures, Palau és totalment favorit i ahir ho va demostrar. En el moment que podia enganxar la pilota de manera efectiva, els míssils travessaven la canxa de Pelayo fins a acabar en la galeria. Això no obstant, la mira del net del mític Juliet encara no està aguerrida i això es tradueix en el fet que quan venen mal dades, l’efectivitat decau en excés.

Per a això estava Nacho. En cap moment, el mitger es va veure preocupat. Primer perquè els blaus acumulaven errades d’acoblament i al colp. La força que va imprimir Palau va ser un malson per als contraris, sobretot per a Álvaro Gimeno. La confiança blava estava per terra i el llenguatge corporal era fatídic. No era per a menys, ja que van poder estrenar el marcador en el tanteig inicial en disposar quatre oportunitats amb ‘val’.

Finalment, esta situació es va voltejar amb 45-20. José Salvador i Álvaro Gimeno van trobar el forat contrari, mentre que els rojos es van topetar amb errades consecutives, sobretot de cara a la galeria llarga.

Esta reacció va suposar que els blaus encadenaren dos jocs, però els campions van reaccionar i la resta de tantejos es van repartir fins al final.

Tribut

Abans de la partida, el trinquet de Pelayo es va ficar en peu per retre-li un homenatge a Manuel Soro que ahir s’acomiadava com a marxador de la catedral, funció que ha exercit els darrers 40 anys.

Soro va rebre diferents regals per part del trinquet de Pelayo i la Fundació per la Pilota Valenciana, a més d’una ovació retronant per part dels aficionats que van omplir l’escala del recinte valencià.