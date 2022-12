Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana, continuarà amb el càrrec de seleccionador de pilota valenciana de cara al Mundial de pilota d’Alzira 2023 organitzat per la Confederació Internacional de Pilota a Mà (CIJB). Molines, que ja havia ostentat aquest càrrec al front de la selecció abans de presentar-se a les eleccions a la Federació, considera que no és el moment d’iniciar un nou projecte amb la selecció donades les circumstàncies, a tres mesos vista del Campionat del Món. “Una vegada s’acabe el Mundial, amb temps i tranquil·litat es treballarà sobre el nou seleccionador i un equip tècnic que puga cobrir aquesta necessitat”, ha explicat Molines.

“La meua continuïtat com a seleccionador ha estat valorada per l’equip de treball. Acabem d’eixir d’unes eleccions que han estat molt treballades i encara estem posant-nos al dia en tot. També està el Mundial, en una data que no és la millor de les possibles, però l’han posat així i l’hem de complir”, ha manifestat el seleccionador. “La millor opció possible és que continue jo fins al Mundial, i una vegada s’acabe el Mundial, amb temps i tranquil·litat es treballarà sobre el nou seleccionador i un equip tècnic que puga cobrir aquesta necessitat”, ha explicat.

La meua continuïtat com a seleccionador ha estat valorada per l’equip de treball

Molines no estarà sol a la cita mundialista. L’acompanyaran Juanma Garrido, Arnau Oliver i Ana Giner, que formen part del cos tècnic de les seleccions inferiors: “Marcos Naya em va comunicar que no podria continuar per motius personals, així que vistes les circumstàncies m’acompanyarà un equip tècnic durant el Mundial, i serem entre tots l’equip tècnic durant la competició”.

“Les categories inferiors estan estructurades amb Juanma com a nou seleccionador, Arnau i Ana com a ajudants o adjunts al seleccionador. En categoria absoluta, estaré jo com a seleccionador fins a que acabe el Mundial, i em recolzaria en l’equip tècnic de les categories inferiors per dur a terme el treball necessari fins que acabe el Mundial”, ha explicat Molines.