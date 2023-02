Un dia després de fer-se públic el calendari de la Lliga CaixaBank d’escala i corda s’ha conegut el del campionat germà de la modalitat de raspall que, per tant, ja té definida la ruta per a arribar a les semifinals. La pugna entre els sis equips que continuen competint començarà el divendres al trinquet del Genovés.

Sistema de competició

Eixa serà la primera de les quinze partides que componen esta segona ronda on els resultats obtinguts en la primera ja no tenen incidència a efectes de classificació perquè tots els conjunts eixiran de zero en el seu caseller. Com en la fase anterior, la victòria estarà premiada amb dos punts mentre que la derrota atorgarà un punt si s’arriba al joc 20, o cap si l’equip que perd es queda per davall d’eixe tanteig. En acabar, els quatre primers de la classificació accediran a les semifinals, que es jugaran a anada i tornada i que enfrontaran als primers contra els quarts i als segons contra els tercers.

Els equips classificats per a esta segona ronda, segons la posició obtinguda en la primera, són els següents: La Llosa de Ranes (Iván, Murcianet i Ricardet); El Genovés (Ian, Tonet IV i Bossio); Xàbia (Vercher, Lorja i Néstor); Oliva (Salelles II, Brisca i Sergi); Barxeta (Vicent, Seve i José); Castelló (Marrahí, Raúl i Marc). Per la seua part, Montaner, Canari i Ibiza, que han representat a la localitat de Xeraco, s’han acomiadat del campionat.

La pugna per quedar entre els quatre primers es preveu totalment oberta perquè, al contrari que en la competició d’escala i corda, on Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari van completar la ronda invictes, tots els equips han conegut el sabor amarg de la derrota. Això sí, alguns solament una vegada, com el trio que encapçala Iván, que va quedar líder en solitari.

A partir d’ací, la resta de formacions s’han classificat amb dos, tres o fins i tot quatre derrotes. Però el que ha quedat clar en el capítol que ja està passat és que qualsevol pot guanyar o perdre contra l’altre. També, que la inspiració d’un pilotari o un altre en moments puntuals ha decidit algunes partides, en veritat bastants, que estaven transcorrent molt ajustades, encara que el mèrit d’estar en esta nova fase ha sigut plenament compartit. De moment, les figures consagrades i les que aspiren a ser-ho estan complint amb el paper que tenen adjudicat.

Javi, baixa per lesió

En la Lliga CaixaBank d’escala i corda, on la segona ronda també començarà el divendres, però a Vilamarxant, la Fundació per la Pilota ha anunciat que Javi serà baixa durant dos o tres setmanes per un trencament fibril·lar. Salva serà durant eixe temps el company de Giner i Conillet en l’equip de Pedreguer.