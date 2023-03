Aquest divendres, 3 de març, la plaça Manises de València i els carrers adjacents es van convertir un any més en canxes de pilota valenciana per a promocionar la presència de la dona en el nostre esport. La setena edició de Va de Dona va omplir el cor del cap i casal de xiques de totes les edats i nivell de joc per a donar a conèixer al conjunt de la ciutadania i la societat que la pilota està molt viva i que el món femení cada vegada té un espai més ampli.

Una intensa jornada

Des de primera hora de la vesprada, la cèntrica plaça de Manises, entre el Palau de Presidència de la Generalitat Valenciana i el Palau de la Batlia -seu de la Diputació de València- es va omplir de color i música en una jornada festiva i multitudinària al voltant de la pilota valenciana.

350 participants

Prop de 350 dones i xiquetes de més de 40 municipis de tota la Comunitat Valenciana s'apuntaren a participar en la iniciativa promoguda per la Federació de Pilota, amb el suport de l'Ajuntament de València i la Fundació Esportiva Municipal, Generalitat Valenciana, Diputació de València, Caixa Popular i la Universitat Politècnica de València. Van estar presents integrants de clubs i escoles d'Alcàntera-Càrcer, Alcàsser, Alfara del Patriarca, Algímia d'Alfara, Alqueria de la Comtessa, Alqueria d'Asnar, Alzira, Bellreguard, Beniarbeig, Benicolet, Beniparrell, Bicorp, Borbotó, Carlet-Volea, Castelló de la Plana, El Verger, Faura, Godelleta, Guadassuar, Marquesat, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moixent, Moncada, Oliva, Oliva-Santa Anna, Pedreguer, Pelayo, Picanya, Polinyà de Xúquer, Quatretonda, Rafelbunyol, Sueca, Tamborí de València, Tavernes Blanques, Torrent, València, CEIP Fornos de Patraix, CEIP Luis Santàngel El Saler, CEIP Santa Teresa, CEIP Tomás de Montañana, Junta Central Fallera, Vilallonga i Xeraco, tots i totes vestits amb les samarretes commemoratives de la jornada, amb les quals visitaren el 'photocall', decorat amb nombrosos globus morats.

Fira d'artesania

Les casetes d'artesania s'ompliren de persones curioses interessades en el material que oferien Salva de Borriol, Amparo d'Agullent, Sergi d'Alfarp o Ramón de Borbotó. Les dones, xiquetes i també xiquets es dirigiren a omplir els carrers Cuines, Juristes, Rellotge Vell, Cavallers i Convent de la Puritat, mentre les jugadores que volien iniciar-se o necessitaven ajuda passaven prèviament pel taller de guants, on trobaren la col·laboració de les jugadores d'elit femenina Victoria, Amparo, Ana, Myriam, Aida, Júlia, Irene, Natalia, Aina, Fanni, Erika, Anabel, Joana, Marta i Mireia. Les pròpies jugadores anaren passar per torn per l'escenari, on es dedicaren a signar i dedicar fotografies seues a les xiquetes que ja les tenen com a referents.

Els vianants més atzarosos es trobaren també un espai dedicat als jocs de taula infantils tradicionals. Mentrestant, el carrer Cavallers ja bollia amb les partides de les jugadores de tecnificació, les que tenen a l'abast de la mà el salt a professionals.

Joc Internacional

L'exhibició de Joc Internacional per part de les jugadores de la selecció de la Comunitat Valenciana preseleccionades per al pròxim Mundial de Pilota d'Alzira va concitar l'atenció del públic. A continuació, les guanyadores del sorteig de l'opció de jugar una partida de raspall amb les millors jugadores d'elit gaudiren d'uns moments inoblidables, abans de tornar a la plaça Manises per a la 'masterclass' de calfament lúdic a càrrec de Capilla Trainer, acompanyat per les jugadores Adriana, Anabel i Marina.

Premi fotogràfic

La vetlada es va completar amb el lliurament del premi a la millor foto de l'activació Va de Dona 2023 proposta per la Federació a les seues xarxes socials, amb el CPV Benicolet com a guanyador, amb les xiquetes del club dins d'una urna de cristall, la qual trenquen amb una pilota de raspall, xiquetes que rebran al seu poble una sessió 'masterclass' d'un tècnic de la Federació com a obsequi.

Presentació del 40 Autonòmic

A l'escenari, prengué el relleu la presentació oficial del 40 Campionat Autonòmic de Raspall 2023, què comença el pròxim cap de setmana, amb la presència de dos dels participants del Campionat en cadira de rodes, Pascual de Xirivella i Carlos d'Alaquàs, adscrit a la UPV.

Premi Va de Dona

Enguany, el premi Va de Dona, lliurat pel Director Territorial de Presidència de la Generalitat, Francisco Molina, va recaure en la jove jugadora de Petrer Cristina Ortega, qui des de molt xicoteta ha practicat pilota, primer en el seu poble i després en altres clubs de la Comunitat, i després de patir una important lesió va continuar jugant amb tota la ilusió del món.

Com a fi de festa, dones i també homes assistents es van fer la tradicional foto de grup que posà fi a una nova jornada de reivindicació d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones també al nostre esport més autòcton.

Autoritats

L'Ajuntament de València va estar representat per Javier Mateo, regidor d'Esports i president de la Fundació Esportiva Municipal, que va voler conèixer pas a pas el procés d'elaboració de tot el material relacionat amb aquest esport, des de les pilotes fins els guants. De fet, es va fer uno i va participar en una improvisada partida al carrer dels Juristes: "És un èxit veure aquesta Plaça de Manises plena de xiquetes, de gent jove que s'acosta al món de la pilota. És un dels grans objectius, que la pilota comence des de ben xicotetes i continuen creixent i cada vegada amb més jugadores professionals de pilota, i aquest dia de posar en valor l'esport femení i l'esport autòcton", va destacar el regidor municipal.

Suport de la Diputació

De la porta de la Diputació de València va eixir el seu president, Toni Gaspar, per a participar en la jornada: "És un motiu d'orgull que la pilota haja pres carrera en l'esport femení. El Va de dona és el resum de tot eixe esforç que fa la Federació de Pilota amb el món de les dones i que va començar també des de l'àrea d'Igualtat de la Diputació, i s'ha aconseguit obrir un gran lloc on poder expressar-se també en pilota", va subratllar.

Per part de la Generalitat Valenciana, el seu coordinador de Pilota, Salva Escrivà, va apuntar les seues "il·lusió i ganes de viure el Va de Dona en la seua essència, en el carrer, encantat de gaudir del nostre esport i de la pilota femenina".

Vicent Molines, president de la Federació, va viure el seu primer Va de Dona com a màxim responsable: "És un event molt consolidat, importantíssim, reivindicatiu, perquè el món femení ha fet una incursió en la pilota valenciana de manera exponencial".

El president va estar acompanyat també per les vicepresidentes Lorena Soria, Elena Gómez, Elvira López, Mamen Santarrufina, Susana Martínez i Susana Serrano. A més, Caixa Popular, un dels patrocinadors federatius, va estar representada pel seu director de Relacions Socials i Institucionals, Paco Alòs.

Fins el 10 de març

El VII Va de Dona no es va tancar amb aquest acte, ja que el programa s'estén fins el divendres dia 10. Hui diumenge, el frontó municipal de Borbotó acull des de les 9:00 hores l'inici dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de frontó individual femení.

El dilluns 6 de març s'inaugurarà al Hall de l'Escola de Disseny Industrial de la Universitat Politècnica de València (ETSID) l'exposició fotogràfica "Retrospectiva dels Circuits Fundación Trinidad Alfonso de raspall femení", que estarà també fins el dia 10.

El dimarts 7 es celebraran partides recreatives de raspall escolar al barri de Benimaclet, amb la participació d'alumnat de centres educatius de la zona. Divendres, al trinquet de la UPV, es disputaran les finals del VIII Circuit sub18 i el I Circuit Promeses de raspall femení Trofeus Fundación Trinidad Alfonso.

A continuació, està prevista una xarrada sobre psicologia esportiva a càrrec de Cristian Segovia, psicòleg del Vila-real CF, al saló d'actes de l'ETSID. Totes les persones interessades estan convidades a participar en aquest ampli programa. Va de Dona!