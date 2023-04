Una lesió sempre és una mala notícia, sobretot en meitat d’una competició on et jugues un gran títol. És el que li ha passat a Tonet IV. Amb les semifinals de la XL Lliga CaixaBank de raspall a la vista, el mitger podrà ser de la partida després de recuperar-se a temps d’un trencament muscular que va arribar amb el seu equip, El Genovés amb Ian i Bossio, classificat i amb una setmana de descans de propina pel Mundial.

«Estic prou millor i a punt per a les semifinals», comenta Tonet IV només despenjar el telèfon. El mitger ha superat una lesió que el va tindre apartat en l’última jornada de la fase regular. Va ser el passat dia 17 de març quan el del Genovés va haver d’abandonar la partida de la Lliga davant l’equip de Xàbia, amb Vercher, Lorja i Néstor.

Lleu trencament en el recte intern de la seua cama dreta

El diagnòstic va ser d’un lleu trencament en el recte intern de la seua cama dreta, sense col·lecció hemàtica i sense trencament important miofascial. Després de visitar ahir al seu fisioterapeuta, la llegenda José Cabanes ‘Genovés II’, la cicatriu està curada, però «encara tendra» segons un Tonet IV que haurà de jugar amb precaució contra La Llosa de Ranes d’Iván, Murcianet i Ricardet.

Serà difícil perquè el de la Costera és un jugador que no pensa a l’hora de competir «Vaig per totes. Els esglais són inevitables, que passe el que haja de passar. Vull guanyar cada partida que jugue», comenta.

«No sé si puc dir que estic recuperat del tot. La lesió, encara està ahí, però jo he entrenat i no em fa mal. Arribaré ben justet», confessa Tonet IV. Això no obstant, la previsió del genovesí era poder entrenar abans de l’anada de les semifinals que tindrà lloc el pròxim divendres a Piles.

Troba a faltar la sensació de competir

El que més troba a faltar Tonet IV és la sensació de competir. «Després d’una lesió, la confiança en les partides es perd i si no toques la pilota diàriament, ho pagues. Físicament sé que estic bé, però tàcticament es notarà, encara que no és excusa. A tots ens pot ocórrer», reconeix el número u del raspall.

Dins de la mala sort, Tonet IV sap que ha estat afortunat per l’aturada de la Lliga, a causa de la celebració del ‘X Mundial de Pilota a Mà’. «Si no haguera tingut este descans, seria impossible que haguera jugat les semifinals», admet el mitger.

La lesió va arribar en un moment de la Lliga on l’equip del Genovés no va patir per a classificar-se a les semifinals, encara que Tonet IV no hauria arriscat. «És la meua salut. Si abuse, pot ser pitjor en el futur. Per sort hem acabat segons. Si no haguérem estat classificats, m’ho hauria pres malament», explica Tonet, el qual va acompanyar al seu equip en l’última partida, encara que des de l’escala.

Classificació