Segons informa la Fundació per la Pilota Valenciana, la Generalitat s’implicarà en la iniciativa promoguda per esta entitat perquè l’esport de la pilota a mà siga declarat per la UNESCO Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Reunió El president de la Fundació per la Pilota Valenciana, Juan Ureña, s'ha reunit amb el secretari autonòmic de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Ximo López, per a explicar-li la iniciativa promoguda des de la nostra entitat perquè l'esport de la pilota a mà siga declarat per la UNESCO Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. "Estem en el començament del treball de l'expedient i volem fer partícip a la Generalitat, mitjançant la conselleria, d'este projecte que pretén una declaració que mereix el nostre esport, que a més compleix tots els requisits. Considerem que el seu suport seria fonamental", explica Ureña. Content per la iniciativa Ximo López s'ha mostrat molt content per la iniciativa i predisposat a col·laborar en tot el que puga per tal d'assolir un reconeixement que ja tenen, com ha apuntat el secretari autonòmic, el Tribunal de les Aigües, el Misteri d'Elx i, més recentment, el toc manual de campanes que van promoure els Campaners d'Albaida. Esta bona acollida ompli de satisfacció a la Fundació per a treballar conjuntament i amb més il·lusió encara en este gran repte per a la pilota.