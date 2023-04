El passat diumenge, Giner va acudir al trinquet de Xeraco per a presenciar la tornada de la segona semifinal de la Lliga CaixaBank de raspall. El pilotari va acabar molt content per l’espectacle que va presenciar i sobretot per la classificació del seu amic Néstor per a la final.

El semblant li va canviar quan li vam preguntar per la seua lesió i la tornada per a la partida definitiva de la seua semifinal en el campionat per dalt corda, programada demà Vilamarxant. En eixe moment, el de Murla no tenia clar si arribaria; la preocupació era clara.

Giner serà de la partida

Ahir, Giner va confirmar a este diari que jugarà. «Els dos entrenaments que he fet per a decidir han resultat molt satisfactoris, sobretot el definitiu, que he fet al mateix trinquet de Vilamarxant. No he notat gens de mal. L’única pega és que no xafe amb massa confiança, però crec que és més psicològic que una altra cosa», explica el jugador.

Diu que la pilota l’ix amb força de la mà. I com el dolor ha desaparegut, l’única incertesa és «si em cansaré o se’m carregaran les cames. No he perdut molta resistència quant a fons físic, però tal vegada note el temps parat en les jugades de donar-li molta potència a la pilota. Però no em preocupa. Simplement he d’assimilar que en lloc d’arribar molt fatigat als últims jocs, este cansament és probable que aparega un poc abans».

Partida d'anada

En la partida d’anada del passat divendres a Dénia, amb Francés ocupant el seu lloc per a completar equip amb Javi i Conillet, la formació de Pedreguer-masymas va caure per un folgat 60-25 davant el trio de Vila-real de José Salvador, Nacho i Guillermo, que van fregar la perfecció.

El resultat ja no importa; únicament la victòria, per així forçar el desempat al millor de tres jocs. «Després de perdre d’una manera tan dura és bo que hi haja un canvi per a afrontar la tornada amb mentalitat positiva. No perquè jo jugue més que Francés, sinó perquè ara és una partida totalment diferent que no té res a veure amb l’anterior».

Giner es va perdre l’anada per unes molèsties musculars en la cama. Les proves a les quals va ser sotmés en la clínica IVRE+ van aconsellar que parara per a evitar el seriós risc de lesió important. «Podria haver forçat, però estic convençut que hem fet el millor. Hi havia molta probabilitat de trencar-me en alguna acció intensa d’esprint o de frenada, que es donen sovint durant les partides».

L'altra semifinal

Pel que fa a l’altra semifinal, el nom dels segons aspirants al títol es coneixerà el dissabte a Pedreguer on l’equip de Montserrat de Marc, Pere i Monrabal II arribarà amb l’avantatge de la victòria en l’anada davant el conjunt de La Pobla de Vallbona de Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari.