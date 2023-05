La polèmica en la pilota valenciana no cessa. Aquest dijous 11 de maig s'ha viscut un nou episodi en la 'guerra' oberta entre els dos organismes que gestionen l'esport autòcton valencià: la Federació de Pilota Valenciana i la Fundació Per la Pilota. L'encreuament de comunicats i acusacions sobre el desenvolupament de les Lligues Professionals continua. Ahir va ser el col·lectiu de jugadors professionals el que va emetre el seu propi comunicat per a donar el seu punt de vista. Els professionals de la Pilota es posicionen clarament del costat de la Fundació. Si fa uns dies era el col·lectiu de dones pilotaris a través de l'associació Va de Dona la que es decantava per la Federació, ara els pilotaris ho fan per la Fundació escenificant la ruptura total entre totes dues postures.

El comunicat dels pilotaris, diu el següent: Els jugadors professionals que formem part de la nòmina de la Fundació per la Pilota ens hem reunit el dia 11 de maig de 2023 i davant la situació amb la Federació de la Pilota Valenciana volem comunicar els següents punts: 1-Suport al projecte de la Fundació per l’estabilitat econòmica i esportiva que li ha donat a la pilota professional El treball fet en la captació de patrocinadors permet que cada any siguem més els pilotaris que tenim una nòmina anual, així com premis per resultats esportius. Este és el model que volem perquè ens ofereix estabilitat, ja que els ingressos del jugador no depenen del nombre de partides disputades sinó dels mèrits realitzats en els campionats organitzats per la Fundació. A més, es dona peu a la incorporació de nous noms gràcies als campionats que obrin portes per als joves amb l’objectiu de ser professionals de la pilota, augmentant la competència i l’espectacle com es manifesta els darrers anys. 2-Una reflexió des del món professional per la manera que el president de la Federació està gestionant la situació. Els jugadors, com a part de la Fundació, compartim el malestar per la imatge que s’està donant del nostre esport. Demanem una reflexió al president de la Federació pel que fa a la gestió d’una problemàtica, que segur es pot resoldre d’una altra manera sense posar en risc el nostre treball. 3-La necessitat d’asseure’s a parlar com a un exercici de responsabilitat de la Federació, entitat de la qual tots formem part. Demanen diàleg Els pilotaris demanem que, com a exercici de responsabilitat, els problemes i diferències existents es resolguen reunint-se i parlant. No acceptar asseure’s a parlar suposa no voler arreglar el problema. Col·lectiu de jugadors professionals de pilota valenciana. Puchol II. Francesc Xavier Puchol Cataluña

Álvaro Gimeno. Álvaro Gimeno Burgos.

Hilari. Hilari Vázquez Pérez.

Marc. Marc Gimeno Sánchez.

Pere. Pere Ribes García.

Monrabal II. Roberto Monrabal Percha.

Giner. Marc Giner Giner.

Javi. Javier Sanso León.

Conillet. Josep Roig Oliver.

José Salvador. José Salvador Fernández.

Nacho. Ignacio Chacón Dalmau.

De la Vega. Lluís De la Vega Herrero.

Tomás II. Juan Bautista Buigues Mestre.

Bueno. Victor Bueno Gimeno.

Pere Roc II. Rodrigo Sebastià Alonso.

Jesús. Jesús Cebrià del Rey.

Héctor. Héctor Vidal Hernández.

Francés. Álvaro Francés Moreno.

Santi. Santiago Ortuño Orquin.

Carlos. Carlos Sanchis Pou.

Salva Palau. Salvador Palau Clerigues.

Tonet IV. Tonet Ordiñana Llopis.

Ian. Ian Álvarez Tomás.

Bossio. Jorge Sanchis Miravelles.

Vercher. Joaquín Vercher Guillem.

Lorja. Paco Lorja Jordán.

Néstor. Néstor Portes Morell.

Vicent Sendra Acosta.

Seve. Severino Martínez Murillo.

José. José Planta Torres.

Iván. Iván Esparza Santamaría.

Murcianet. Adrián López Pardo.

Montaner. Josep Montaner Pérez.

Canari. José Luis Planes Tejada.

Ibiza. Héctor Ibiza Figueres.

Salelles II. Carlos Salelles Sorolla.

Brisca. Sergi García Sanjuan.

Sergi. Sergi Llopis Oltra.

Marrahí. Julio Marrahí Ruano.

Raúl. Raúl Sanchis Pou.

Marc. Marc Ortega Femenia.

Badenes. Néstor Badenes Constantino.

Moltó. Alfonso Moltó Puertas.

Rafa de Gavarda. Rafael Giner Llopis.