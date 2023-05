En plena jornada electoral, el XXXVII Campionat Individual de raspall – Trofeu President de la Generalitat Valenciana va presentar una candidatura en poder de Marrahí. La victòria del de Castelló sobre Vercher (25-5) va ser una autèntica exhibició del campió del mà a mà en l’any 2014. Marrahí ha recuperat la màgia del campió i si aconsegueix mostrar-se amb continuïtat com ahir a Bellreguard és un dels noms a seguir per a derrocar a Tonet IV.

Amb esta partida es va tancar la primera jornada de la lligueta de quarts de final al grup A que queda amb Marrahí i Tonet IV al capdavant, ambdós amb una unitat i el mateix resultat.

Respecte a la partida, Marrahí va impedir que Vercher desplegarà el seu millor joc i es va mostrar sense fissures, pacient a l’hora de treballar quinzes buscant l’esquerra de Vercher i rematant a la mínima. Així, es va adjudicar tots els jocs a partir dels iguals a cinc.

Escala i corda

Només queda una plaça en la lligueta de quarts de final del XXXVIII Campionat Individual d’escala i corda – Trofeu President de la Generalitat Valenciana que es descobrirà hui a La Pobla de Vallbona (17.00 hores, RadioPobla). De la Vega i Mario s’enfronten en un duel de perfils jóvens, però amb trajectòries diferents.

De la Vega està més que consolidat en el circuit i és un dels que guarda l’etiqueta de favorit en l’Individual. La facilitat amb la qual colpeja amb les dues mans fan del d’Almussafes un pilotari temut que s’acreix per la seua capacitat de tornada.

Per la seua part, Mario és un jugador tècnic i elegant al colp que està reduint la distància cap al professionalisme. Així ho demostren els últims resultats. Finalista de la recent Lliga2 i l’última Copa2, el de Riba-roja és una aposta de futur que cada vegada és més real.

Als seus 21 anys, Mario torna a l’Individual després de superar en la prèvia a Carlos Donat (60-35). Serà la segona vegada que el riba-roger jugue el mà a mà, ja que el 2020 va debutar amb 18 anys, precisament contra De la Vega. El resultat d’aquella eliminatòria va ser favorable a l’almussafenc per 60-35. Una edició on De la Vega va acabar com a finalista, igual que el 2021.