El 48 Campionat Autonòmic de galotxa . Trofeu El Corte Inglés va coronar aquest cap de setmana els equips campions de l'edició de 2023 corresponents a la modalitat en trinquet. A les cinc finals celebrades aquest cap de setmana al trinquet José Mª Veguer de Torrent, els clubs de Moixent, Massalfassar, Torrent, Alberic i Moncada s'alçaren amb els respectius títols de les categories de Primera, Segona, Tercera, Quarta A i Quarta B.

Primera

Les Alcusses Moixent A va sumar el segon títol del Corte Inglés al seu palmarés, i a més de manera consecutiva. Els de la Costera, campions al 2022 al mateix escenari i davant el mateix rival, tornaren a adjudicar-se el triomf davant Traverauto Riba-roja al trinquet torrentí, després d'una final molt renyida.

El 70-65 parla molt clar d'un duel ple d'alternatives al marcador, en el qual els dos equips pogueren fer-se amb el campionat. Finalment, Abel, Rubén, Jaime i Jose s'embutxacaren la victòria davant Mario, Toni i Óscar.

Segona

La final de Segona també va estar prou igualada. El triomf va correspondre a Massalfassar, davant un dels equips del club amfitrió, Torrent B. José Ramón, Luis, Óscar i Alejandro superaren per 70-55 a Héctor, Antonio, Rosendo i Ramón i es van fer amb el títol de la categoria de plata.

Tercera

Més sort va tindre el club torrentí en la final de Tercera. L'equip C es va apuntar el campionat després de guanyar a Xúquer A, format per Ángel, Álex i Vicent, per 40-70. Manuel, Jesús, Miguel i Emilio aconseguiren que el títol es quedara a Torrent.

Quarta A

Pel mateix resultat es va imposar Exrumjar Alberic B en la final de Quarta A. Els de la Ribera Alta, amb Enrique, Javier, Daniel i Jesús, es proclamaren campions davant Disid Alfara B, format per Xavi, Pau, Hugo, Emilio i Fran (40-70).

Quarta B

Per últim, a la categoria quarta B, el millor equip de la final va ser Moncada, que va dominar per 50-70. Adrián, Joaquín, Vicente i J. Vicente completaren la llista de guanyadors davant Amics de la Ribera B, que va jugar amb Borja Moreno, Álex, Alejandro i Joan.

Autoritats

Les finals van comptar amb el suport i la col·laboració tant de l'Ajuntament de Torrent com del Club de Pilota Valenciana Trinquet de Torrent. José Gozalbo, regidor de l'Ajuntament de Torrent, i Elvira López, vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana, s'encarregaren del lliurament de trofeus als campions i subcampions.

L'Autonòmic continua aquest cap de setmana

El Campionat Autonòmic de galotxa continua aquest cap de setmana amb la disputa, d'una banda, de les semifinals de la modalitat en carrer i, d'altra, de les finals de les categories escolars, que es celebraran al carrer de pilota d'Albuixech.