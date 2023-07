No podrà ser. Salva Palau no podrà repetir en la lluita pel títol del Trofeu Diputació d’Alacant d’escala i corda. Giner i Santi van impedir-ho al trinquet ‘El Nel’ de Murla. Esta parella va véncer a Palau i Tomás II per 60-50 i accedeix a les semifinals. Cal destacar que la partida d’ahir va ser la que va obrir el torneig que celebra enguany deu edicions.

Tot començava on l’any passat va acabar. Murla va ser el recinte on Palau es va proclamar campió el 2022. En eixa ocasió, el d’Alginet va formar parella amb Pere i la potència amb la seua esquerra va ser determinant per a aconseguir el títol. La partida El que l’edició passada va ser una arma fonamental, enguany no va ser tan determinat. Palau va patir a l’hora de ser eficaç en les seues canonades i davant una parella tan regular com Giner i Santi, va suposar un desavantatge en la primera part del duel. Giner i Santi van avançar-se fins al 50-35 i pareixia que la victòria arribaria ràpidament. Això no obstant, Salva Palau va poder refer-se en la partida i el que abans eren errades, ara eren encerts. Així, l’acoblament amb Tomás II també va anar a més i el lluminós va començar a retallar-se en favor seu. Tant és així que Palau i Tomás II van disposar d’oportunitat amb val per a igualar a 55. Tanmateix, Giner i Santi van evitar que arribara el quinze definitiu i van salvar-se d’una possible remuntada. Semifinal Així, Giner i Santi es classifiquen per a la semifinal que es disputarà el dia 15 de juliol al trinquet de Petrer. La parella rival eixirà de l’enfrontament de De la Vega i Álvaro Gimeno amb José Salvador i Pere d’este dissabte al trinquet de Xàbia.