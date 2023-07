Diu Tonet IV que el número u ha de ser-ho més enllà del Campionat Individual, del qual s’acaba de proclamar campió per quarta ocasió consecutiva. I, en veritat, el mitger ho demostra cada vegada que ix al trinquet.

Acabat el torneig del mà a mà, l’activitat ha tornat a les competicions per equips amb el començament de la temporada estival, que ha arrancat amb el Trofeu Castelló de Rugat. Tonet IV era una de les grans atraccions per fet de reaparéixer com a tetracampió, però no va poder acabar la seua semifinal perquè el seu company, Badenes, es va haver de retirar per una lesió. I una altra lesió, ara de Brisca, li va concedir d’entrar com a substitut en la final que es va jugar ahir. I, efectivament, el número u va ratllar com a tal.

Això sí, acompanyat per un gran Marrahí, que va destacar molt amb el traure i per a resoldre moments molt compromesos, sobretot en pilotades de Seve, que va estar molt incisiu durant tota la partida. El mitger va formar amb Salelles II darrere i Bossio en la punta per a cedir pel resultat de 25-10.

La partida

En resum, la parella va guanyar per pegada i per ser més regular i segura, a més en les dos línies. Enfront, Seve va ser el millor amb diferència i va protagonitzar intercanvis de molt de mèrit amb Tonet IV, mentre que Bossio va fer una meritòria tasca davant quan va tindre oportunitat d’entrar en partida. Darrere, l’actuació de Salelles II va estar marcada per la irregularitat, perquè va alternar grans accions amb errades; no greus, però tampoc forçades.

Marrahí i Tonet IV van posar el marcador en 20 per cap. En els dos primers jocs van manar i van tenir la iniciativa, encara que es van trobar oposició, principalment de Seve. Però, entre les tretes del rest i les rematades del mitger, van sumar merescudament.

En els altres dos jocs, la superioritat va ser encara més gran. No és que anotaren a la carrera, però la seua execució era més clara per a la consecució del quinze.

Ara bé, el trio va tindre recompensa al seu esforç en els dos parcials següents. Que es van haver de treballar, perquè Marrahí i Tonet IV continuaven igual de forts i de compenetrats, però que van sumar per la insistència i punteria dels dos de davant.

Dos jocs seguits del trio van ser suficients perquè Tonet IV i Marrahi decidiren pujar una marxa més des del dau per a acabar, amb autoritat, i evitar sorpreses.

Temporada d’estiu

En la mateixa modalitat, la temporada d’estiu continua amb el Torneig Mancomunitats, que comença demà i durarà fins a final de mes.

En la modalitat d’escala i corda, l’activitat se centra ara per la zona de la Marina, on també demà començarà el Trofeu de Dénia, mentre que el dissabte continuarà a Xàbia el recentment estrenat Trofeu Diputació d’Alacant.