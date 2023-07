Al trinquet de Castelló es tancarà la primera ronda del Torneig Mancomunitats amb la final que enfrontarà a l’equip de la Vall d’Albaida de Vercher, Canari i Lorja contra el de la Ribera Alta amb Salelles II, Seve i Murcianet.

Els dos trios arriben amb canvis respecte dels quals van disputar la semifinal. En el de la Vall d’Albaida, Lorja s’incorpora a la competició després de perdre’s el debut per una conjuntivitis. Néstor va ocupar el seu lloc i, en veritat, el punter de Pego va fer un bon paper. Ara bé, per a bon rendiment el de Vercher i Canari, que van signar una magnífica actuació en la victòria davant el conjunt de la Safor de Vicent, Brisca i José.

Amb la incorporació de Lorja, l’equip puja teòricament de nivell. I és que el d’Alzira no és solament un punter de referència, sinó també un mitger totalment consolidat.

En la formació rival, la variació ve donada en la posició del rest. Marrahí cau per motius personals i entra Salelles II.

En circumstàncies normals, el canvi de l’un per l’altre no afectaria massa al potencial de l’equip perquè Salelles II es troba en el mateix escaló que el seu company i, certament, el d’Oliva està molt bé per a jugar; en cas contrari, l’organització hauria triat a un altre. Però la temporada és una muntanya russa de pujades i baixades en la qual, en este moment, Marrahí es troba per damunt de la majoria.

Així les coses, l’equip de la Vall d’Albaida es presenta amb un rest que ara mateix apega a tots contra la paret i als dos pilotaris que més complicats són de superar per a fer el quinze.

Enfront, Seve i Murcianet van deixar clar en la semifinal que estan com una poma i que es van saber acoblar a les característiques del seu rest. Hui n’hi ha un altre darrere, però no hauria de ser problema entendre’s entre els tres.

La final de ronda, tot i les modificacions, manté intacte l’interés i també la incertesa. Hauria de ser un gran colofó del primer dels tres actes que componen la fase de classificació.

Classificació

L’equip vencedor acabarà esta ronda liderant la classificació amb 4 punts mentre que el derrotat serà segon amb 2 o 3 punts, depenent del resultat de la partida. Els altres dos equips participants, el de la Costera-Canal de Moltó, Tonet IV i Raúl i l’abans esmentat de la Safor no han estrenat el seu caseller perquè es van quedar en 10 i en 15 en les semifinals i per a puntuar cal arribar a 20.

Després de hui quedaran altres dos rondes d’idèntic format, amb dos semifinals i la corresponent final. En acabar les tres, els dos equips amb millor puntuació acumulada jugaran pel títol en la final absoluta i per la bonificació econòmica que implica guanyar este prestigiós trofeu.

La segona ronda començarà el divendres a la nit al trinquet d’Ontinyent, la segona semifinal es jugarà el dissabte a Bellreguard i la final el pròxim dilluns a Xeraco.

Abans, els joves

Tornant a la sessió d’esta vesprada a Castelló de Rugat, l’activitat arrancarà a les 17:00 hores amb la final del mateix Torneig Mancomunitats, però en la categoria de joves, que es disputa de manera paral·lela al de les primeres figures.

Per un costat formaran els representants de la Costera-Canal, Joan i Sergi, mentre que enfront estaran Bonillo i Momparler, que juguen per la Safor.

Les dos parelles van superar amb absoluta superioritat els seus compromisos de les semifinals. En els rivals no van trobar la contra esperada i això va impedir també que es poguera presenciar el seu vertader potencial, ja que no va ser necessari deixar-se l’ànima en l’intent.

Hui sí que hauran de mostrar la seua millor versió si tots quatre aspirants a figura juguen el que poden i saben. I com en la competició absoluta, els vencedors lideraran la classificació i els derrotats quedaran segons.