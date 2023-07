La primera ronda del Torneig Mancomunitats de raspall va concloure a Castelló de Rugat de manera accidentada. El trinquet es va omplir i la partida estava sent molt bona, però no va acabar per l’abandó forçós de Canari a causa d’una forta molèstia en el braç.

La partida El duel va començar amb un canvi sobre el programa original. I és que s’esperava que Lorja s’incorporara al trio de la Vall d’Albaida, però finalment va repetir Néstor com a substitut i acompanyant a Vercher i Canari. En la formació de la Ribera Alta, tal com s’havia anunciat, Salelles II sí que va jugar per Marrahí en ajuda de Seve i Murcianet. Amb els canvis pertinents, els dos trios van ratllar molt des del primer quinze. La gran majoria dels jocs van ser de val, posteriorment tombat, i igualada a dos. Els intercanvis eren nombrosos i l’exigència molta, així com el desgast físic. Fins a la igualada a 10, els dos trios van sumar al dau, encara que patint. Posteriorment, el rest va ser la zona d’anotar per als dos conjunts, fins a deixar el marcador en 20 per 15 favorable a Salelles II, Seve i Murcianet. Va ser en el joc posterior i després del primer quinze quan Canari va notificar a l’home bo que no podia continuar per un problema en el colze. Per tant, victòria per a la Ribera Alta, que es situa líder en solitari amb 4 punts, pels dos punts que acumula el conjunt de la Vall d’Albaida. Per la seua part, l’equip de la Safor de Vicent, Brisca i José i el de la Costera-Canal de Moltó, Tonet IV i Raúl estan sense puntuar, encara que és segur que un dels dos sumarà els primers punts demà a la nit a Ontinyent en la partida que els enfrontarà i que obrirà la segona ronda. Trofeu de joves La sessió al trinquet de Castelló de Rugat va començar amb la final de la primera ronda del torneig de joves, en la qual Joan i Sergi, que juguen per la Costera-Canal, van véncer per 25-0 a Bonillo i Momparler, representants de la Safor. El resultat és bona mostra de la superioritat dels vencedors, que han presentat la seua candidatura, almenys, a arribar a la final. I és que en les dos partides d’este primer acte solament han tingut un joc en contra. Ahir s’esperava molt més de Bonillo i Momparler, que van superar la seua semifinal pel mateix resultat sabater de 25 per cap, però en veritat no van tindre el dia i a més es van trobar amb dos rivals perfectament compenetrats, segurs i amb les idees molt clares. Com este torneig es disputa de manera paral·lela al de les primeres figures, la segona ronda també començarà demà a la nit al trinquet d’Ontinyent, on es repetirà este mateix duel de la final. Amb el primer acte acabat, Joan i Sergi encapçalen la classificació amb 4 punts, Bonillo i Momparler en tenen 2 mentre que les altres dos parelles participants, la de la Vall d’Albaida de Favarero i Marc i la de la Ribera Alta de Feo i Rafa, no han estrenat el seu caseller.