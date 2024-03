Pelayo acull la traca final de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1

Este dimarts s'ha presentat en l'Oficina CaixaBank Store All In One la final de la Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro1 amb els equips de Giner i Nacho (Murla) i José Salvador, Conillet i Monrabal (Vila-real). Aprofitant l'ambient més faller del calendari, la partida es disputarà el diumenge 17 de març a les 11:00 hores en el trinquet de Pelayo i podrà veure's en directe a través de la retransmissió d'À Punt Mèdia.

Presentació

L'acte ha comptat amb la presència de la directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia, Olga García; el director general d'Esports de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines.

Una abarrotada catedral de la pilota valenciana, amb pràcticament totes les entrades venudes, serà l'escenari en el qual es decidisca als campions de la Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro1. El 4 de febrer es va produir l'únic enfrontament entre estos dos equips en fase regular, on Giner i Nacho es van imposar per 60-40 al trio de J.Salvador, Conillet i Monrabal.

Declaracions

Respecte a l'èxit del nou format s'ha referit Vicent Molines: “Han sigut uns mesos de ritme frenètic i molt sacrifici des de la FPV. Encara ens queda molt, però hem aconseguit fer d'este nou projecte una realitat. La competició està en boca de tots. He anat a moltes partides i he comprovat de primera mà l'interés dels aficionats i aficionades. Hem creat expectació i que la gent es mobilitze. Escoltes a la gent organitzar-se en combois per a anar d'una partida a una altra, mirant el calendari per a desplaçar-se. I això ha sigut la salsa que d'estes lligues perquè vegem absolutes ‘trinquetaes’ en totes les jornades”.

L'equip de Murla porta un campionat impecable. Ha liderat jornada rere jornada la fase regular sense conéixer la derrota, 420 jocs a favor i tan sols 280 en contra. Sumant les dos contundents victòries per 60-35 de semifinals, Giner i Nacho arriben invictes amb una ratxa de nou partides guanyades. Només els queda la gran final per a tancar la brillant actuació que han firmat fins a la data. “Des que va començar el campionat és una cosa que parlarem. Ens vam proposar anar a guanyar totes les partides i fins ara ho hem aconseguit. Ens queda la més important, la gran final, que és on de veritat ens ho juguem tot”, afegia Nacho.

En l'altre costat estarà el trio de Vila-real, que va classificar com a segon de grup amb 11 punts, 390 jocs a favor i 325 en contra. “Un trio a Pelayo, amb les dimensions que té, pot cobrir molt bé l'espai. Però juguem contra una parella com Giner i Nacho que ha demostrat que són favorits, jugant a un nivell molt alt i guanyant totes les partides, així que ens posaran les coses molt complicades”, advertia Jose Salvador.

Intervencions en la presentació final Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro1. / FEDPIVAL

La directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Regió de Murcia, Olga García, ha agraït la participació de tots els equips en “la competició que reunix més jugadors i jugadores de l'elit de la pilota valenciana, el torneig sens dubte més exigent i el que més desafiaments presenta”. “Els vostres noms ja estan inscrits en la història d'este esport. Arribar fins a l'última partida té la recompensa de ser recordats per sempre”, ha traslladat als finalistes.

“En CaixaBank sentim una gran alegria per veure com creix un esport que és també part fonamental de la identitat valenciana. Que la final d'escala i corda s'entrellace amb les Falles en el cor de València és una bona demostració d'això. Acompanyar a les noves generacions d'esportistes d'elit, contribuint a la seua professionalització, és un camí que estem orgullosos de recórrer”, ha destacat Olga García.

En esta mateixa línia s'ha referit Luis Cervera: “Hui presentem una de les grans finals de les Lligues CaixaBank que tot el món espera. Tindrem la catedral de la pilota plena, entrellaçat amb l'ambient faller de la ciutat. Vull donar l'enhorabona a la Federació per esta nova etapa i desitjar molta sort als jugadors que són els grans protagonistes”.

Les Lligues CaixaBank compten amb el suport de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, l'Hospital IMSKE (Grup Sanitari Ribera), Baleària i els Supermercats MasyMas. Des que es presentaven el passat 9 de gener en el Caixaforum, les competicions s'han disputat per tota la Comunitat Valenciana. En la categoria d'escala i corda Pro1 s'han visitat els trinquets de: Vilamarxant, Pelayo, Vila-real, Pelayo, Pedreguer, Borriana, Sueca, Guadassuar, Benissa, Xàbia, Orba, Murla, Petrer, Riba-roja, Pobla de Vallbona i Manises.

Protagonistes de la final Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro1. / FEDPIVAL

Calendari de la final:

Diumenge 17 de març a les 11:00 hores | Trinquet de Pelayo

Gran Final Lliga CaixaBank Escala i Corda Pro1: Giner y Nacho – J.Salvador, Conillet i Monrabal