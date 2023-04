Empiezan los playoffs y el Valencia BC llega como primero. ¿Un motivo de orgullo pero también una presión añadida?

Bueno, presión no, pero es verdad que hay que darle mérito y es algo que tiene que reforzarnos y darnos confianza. Hemos hecho una muy buena Liga regular, nos hemos repuesto a los problemas típicos de momentos de forma, lesiones y sabíamos que iba a ser una fase regular más abierta que ninguna temporada. Pensábamos que este año no solo iban a ser importantes los enfrentamientos directos con rivales como el Perfumerías o el Girona. Muchos equipos han ganado partidos a los de arriba, la Liga ha subido en competitividad. Pero esa pelea y esa mentalidad que la Euroliga nos ha obligado a tener, nos ha llevado a un nivel de exigencia todavía mayor que nos ha permitido acabar primeras en fase regular y tener el premio del factor cancha, que es una ventaja un poco irreal en las primeras eliminatorias por el formato de ida y vuelta. Nos reconforta saber que tenemos un logro, que hemos valorado siempre cuando lo ganaban otros equipos y no debemos verlo sólo como un trámite porque es el premio a la regularidad y el trabajo de todo un año, que no es poco.

El camino hacia el título es prácticamente un calco al de la Copa, con Estudiantes primero y quizá el Zaragoza después, con el Perfumerías y el Girona en la otra parte del cuadro. ¿Les debe de ayudar la experiencia de Zaragoza?

Sí, aunque no visualizamos caminos porque cada eliminatoria va a ser complicada y cada rival ya tiene lo suyo, pero enfrentarnos al Estudiantes, nos permite haber trabajado mucho durante la semana sobre scouting por el enfrentamiento de Copa y el reciente en Magariños, sobre las cosas que podemos hacer mejor, qué cosas planteó el rival y creemos que pueda hacernos… Nuestra mentalidad, de todas formas, siempre va más en el crecimiento nuestro, no sólo en adaptarnos a rivales, que hay que hacerlo en un pequeño porcentaje.

¿Qué Estudiantes espera? ¿Les pueden valer estos precedentes cercanos para cambiar cosas e intentar sorprender?

Sí, pensarán lo mismo que nosotras sobre esto. Es un rival versátil, que tiene muchas opciones y variantes en ataque, alternando las posiciones de 3 y 4, con la movilidad de sus jugadoras interiores e incluso pudiendo jugar con dos bases a la vez en pista. Supongo que lo pondrán en práctica y buscarán en qué puntos atacarnos porque aunque esto va de energía, de sensaciones, de momentos de partidos, en el porcentaje del que dependa la táctica intentaremos minimizar lo que creemos a día de hoy o adaptarnos dentro del partido a las variantes que el rival plantee.

¿Cambia mucho el trabajo a la hora de afrontar eliminatorias de ida y vuelta en lugar de a tres partidos?

Sí porque son partidos a 80 minutos. El año pasado incluso empatamos en la primera parte, que fue el partido de ida. Pero ya tenemos experiencia en este tipo de eliminatorias, el formato Eurocup era este y lo hemos jugado varias temporadas, así que esa mentalidad de pensar en 80 minutos, ese no dejarte los deberes para casa, es la esencia de nuestro trabajo. Cada minuto en pista tienes que dar tu 100% y también en la preparación para esta eliminatoria y llegar con la mejor mentalidad posible, ya que sabemos que el hecho de ser líderes de fase regular hace que seamos el rival a batir y que el equipo rival vaya a dar el 200%.

¿Hay especial motivación en el vestuario después de lo de la Copa y de quedarse a las puertas de la Final Four en la Euroliga?

Veo mucha motivación en el vestuario, el título ilusiona mucho, la gente quiere pelear hasta el final, creo que internamente somos conscientes de lo que nos ha costado ser primeras de la Liga Regular y queremos ponerlo en valor. Eso tiene que darnos fuerzas. Veo mucha ilusión y ambición, pero no porque no hayamos ganado un título, hace dos años habíamos ganado la Eurocup y peleamos la Liga hasta el último partido del playoff. No creo que eso nos restara ambición. Pero este Valencia BC es un equipo con un gen muy competitivo, con jugadoras con experiencia y con jóvenes que también tienen el mismo hambre que las expertas.

Hay alguna jugadora en tratamiento, pero a priori no peligra ninguna para este jueves, ¿no?

No, pero bueno, Raquel y Ángela sufrieron esguinces en el partido ante el Salamanca, el de Ángela le permitió jugar ante el IDK pero un poco más mermada en San Sebastián, Raquel sigue trabajando gestionando sus cargas y también la pequeña molestia que tuvo Marie Gülich en un pie durante la semana, pero no reviste gravedad. Gestionando las cargas y los esfuerzos, pero todas estarán aptas para el partido.

Llegado a este punto, ¿es el momento de los liderazgos, de jugadoras a un gran nivel como Queralt y Raquel y de otras con enorme experiencia y calidad como Torrens?

Por supuesto, en los equipos los roles son importantes y los liderazgos también, pero hay diferentes tipos de liderazgos. El resolutivo, el de momentos del partido, el del día D a la hora H, pero también en los equipos hay liderazgos emocionales, sociales, que son importantísimos cuando un grupo comparte tantas horas, tantos días y viajes. La colectividad que tenemos como equipo nos lleva a la parte alta en todas las clasificaciones, el que más anota, el tercero que menos puntos recibe, primero en asistencias, recuperaciones, robos, tapones, números de lanzamientos de campo y porcentajes de tiro. Sin embargo, individualmente muy pocas jugadoras están en los apartados alto de estadística individual. Incluso en minutos de juego. Quien más lleva es Queralt con 28, el resto se mueven entre los 20 y los 25. Esto habla muy bien de la colectividad y de que el esfuerzo y la responsabilidad es muy compartida, pero en cada aspecto del juego, tiene que aparecer una jugadora para ser más resolutiva. Cada una encuentra su momento y las veo a todas preparadas para ejecutar el rol que el equipo necesita de ellas. En cuanto a rotar, las jugadoras de L’Alqueria han ayudado mucho a lo largo de la temporada, no es lo que les toca por su momento vital y de carrera cargar con la responsabilidad de un playoff, de un título, de tener que frustrarse por estar en un escenario donde todavía no es su momento, pero van a jugar porque lo han hecho muy bien durante el año y porque han sido muy válidas para el equipo. Ellas están inmersas también en el playoff de la Liga Challenge, forma parte de su desarrollo y crecimiento y es tan importante el papel que realizan allí con el que han tenido en el primer equipo. Veremos con quiénes podemos contar para los partidos de playoff y pensar también en ellas, qué es mejor para ellas y su desarrollo.

Entre las jóvenes de L’Alqueria no está Raquel Carrera, pero con 21 años es ya un pilar básico del equipo. ¿Cómo valora su temporada y su crecimiento?

Bueno, es cierto que con ella nos saltamos esa teoría de la responsabilidad, con 18 años le pintamos una jugada para que ella tuviera la presión de ganar o no ganar un título y respondió, así que con ella nos lo saltamos todo. Pero es cierto que es muy capaz de solucionar retos, cada día es mejor jugadora que el día anterior. Se lo merece por su trabajo diario, por su personalidad y mentalidad. Estoy muy agradecido de trabajar con ella y si he podido ayudarle o al menos no molestarle en su desarrollo, me doy por satisfecho. Creo que el staff de Vigo, donde Raquel entrenó desde formación, trabajó muy bien con ella. Creo que tuvo muy buenos entrenadores desde minibasket y llegó a València con una habilidades ofensivas y defensivas que no eran sólo las de una pívot. Conocía el juego en su totalidad, nos hemos beneficiado de ello, hemos intentado darle continuidad, ayudarla, darle confianza y que se desarrollara en la pista. Con 18 años demostró que podía estar a ese nivel, nadie le cerró la puerta y estamos encantados de su desarrollo, de verla crecer y sobre todo, de verla feliz en la pista. Lo pasa muy bien jugando y si trabajas a gusto, rindes más.

La Liga es el objetivo, pero sin olvidar que también está en juego la Euroliga…

Sí, el sistema de competición es el que es. Una de las plazas se otorga en la Copa de la Reina, la Liga regular sólo nos da el factor pista, no nos da una posición directa ni el acceso a la Euroliga, como sí pasa en la Liga LEB o en Liga Femenina Challenge, que son federativas, donde el campeón de la Liga regular tiene un premio que es el ascenso directo, un premio grande. En nuestro caso, la plaza de la Euroliga que nos ganamos la temporada pasada llegando a la final de la Liga, este año haría falta el título para que fuese directa. Si no, veríamos qué otro camino nos llevaría a la previa o no pero está claro que es un objetivo que tenemos en mente y es importante para el equipo.

¿Qué papel puede tener La Fonteta en la lucha por este título?

Nosotras hemos disputado muchas eliminatorias de ida y vuelta en Eurocup y cuando teníamos el partido de vuelta en La Fonteta, notábamos cómo empujaban al equipo, remontamos alguna eliminatoria y en Liga Femenina Endesa, tuvimos la suerte de solucionar eliminatorias en el partido de ida. Jugar en casa es un aliciente extra, un punto más. Lo de la sexta jugadora es real porque en algunos momentos de los partidos, La Fonteta ayuda y empuja mucho.

¿Valdrá la experiencia de haber perdido las dos últimas finales de Liga?

Sí, supongo que sí, lo importante es tener presencia en finales para optar a títulos. Algunos caen de tu lado y otros no. En este caso, tres finales a partido único cayeron de nuestro lado, con la Eurocup o las Supercopas de España y de Europa. En la Liga lo hemos tenido cerca y no ha podido ser todavía, pero es cuestión de experiencias, de persistir y sumar oportunidades. Claro que tenemos ilusión por ganar el título pero ahora estamos focalizadas en ir paso a paso y en intentar llegar a la final, que es lo que nos daría opciones.

¿Condicionará en algo cómo acabe el playoff y si se logra el billete para la Euroliga en la planificación para la próxima temporada?

Esto es más algo de Esteban Albert. En el staff estamos sólo focalizados en el playoff, en la eliminatoria, en conseguir avanzar.