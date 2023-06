La continuidad de Bojan Dubljevic en el Valencia Basket sigue en el aire a cuatro días del final de su contrato. El capitán, que ha defendido la camiseta ‘taronja’ en las últimas once temporadas, cuenta con un año opcional. Sin embargo, siendo el suyo el salario más elevado de la plantilla con diferencia, meses atrás, el club decidió que no lo validaría hasta 2024 con las cantidades firmadas en 2020, aun teniendo que asumir el pago al montenegrino de una compensación. En consecuencia, en abril, le ofreció la renovación con una importante rebaja salarial. Hace unas semanas, ‘Dubi’ rechazó la propuesta y, a pocos días de que expire el vínculo, las conversaciones entre las partes siguen sin llegar a buen puerto.

Después del no del capitán a esa oferta a la baja, el Valencia BC se mantiene firme en su idea de que Dubljevic solo cabe en el ‘roster’ 23/24 en unas condiciones económicas ventajosas que liberen el presupuesto y ayuden a la reconstrucción del equipo en una temporada en la que se confía en mantenerse en la Euroliga.

El plan trazado por los ejecutivos del club pasaba por no aumentar la oferta, al menos, de aquí al 30 de junio. A día de hoy, es totalmente seguro que con el actual contrato el balcánico no seguirá y, si el acuerdo no se da en estos próximos días, el Valencia lo cortará antes del fin de semana.

La importancia del jugador puede alargar la negocación en julio

No obstante, la trascendencia del jugador, leyenda ‘taronja’ -solo Víctor Luengo (643) ha jugado más partidos oficiales-, máximo anotador histórico y referente de los títulos de la última década, abre una ventana a que la negociación se active nuevamente en los primeros días de julio, en lo que sería un último intento de apurar todas las opciones y alcanzar un acuerdo. Pero lo cierto es que, si las posturas actuales no se mueven desde ninguno de los lados, las horas y los días de Bojan Dubljevic como jugador ‘taronja’ estarán contados.

Días clave también para Martin Hermannsson y Jasiel Rivero

Martin y Jasiel Otros dos jugadores sobre los que el Valencia debe decidir esta semana son Martin Hermannsson y Jasiel Rivero.

En el caso del base, la entidad tiene también la opción de cortar hasta el 30 de junio el año de contrato que le resta al islandés. Además, el propio jugador dispone de un ‘buyout’ ejecutable en los primeros siete días de julio. Enric Carbonell, director general, el técnico, Álex Mumbrú, y el nuevo director deportivo, Luis Arbalejo, evalúan la situación de futuro contando entre las variables con informes médicos de la evolución de la rodilla de Martin, que volvió a jugar en marzo tras nueve meses de lesión. El 'playmaker' se siente preparado para dejar atrás la grave lesión durante la próxima campaña.

En cuanto a Jasiel Rivero, la no llegada del pasaporte español y las ausencias del cubano por decisión técnica en los cuartos de final frente al Barça enfriaron la negociación para renovarlo que llevó Carbonell. Con su contrato a punto de acabar y el Baskonia de Joan Peñarroya al acecho, los dirigentes tienen como límite hasta el 30 de junio para someter o no a ‘Papi’ Rivero al derecho de tanteo. Es decir, hacerle una oferta que el jugador podría acabar eligiendo.

Alexander, otra baja en la operación salida

La operación salida coge carrerilla en un Valencia BC que anunció este lunes la no renovación de Kyle Alexander. Tras una campaña discreta, con un promedio de 5,6 puntos y 2,9 rebotes, el pívot canadiense sigue la senda de Klemen Prepelic y Shannon Evans.