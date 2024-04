Una auténtica final para el Valencia Basket hacia el play-in

El Valencia Basket afronta hoy una auténtica ‘Final’ en la Euroliga. Los de Álex Mumbrú necesitan ganar al ASVEL Villeurbanne (20:45 horas) para seguir en la pelea por entrar en el play-in. El margen de error está prácticamente agotado. A falta de dos jornadas para finalizar la Fase Regular, sólo vale ganar. Los de Álex Mumbrú se juegan su continuidad esta temporada en la máxima competición continental en las dos últimas jornadas: hoy en la Fonteta ante el ASVEL y el próximo jueves, 12 de abril ante el Partizan Belgrado.

Ficha del partido. / SD

Situación límite

Los taronja llegan a esta jornada 33 en situación límite: son decimocuartos empatados a 14 victorias precisamente con el Partizan, Olimpia de Milán y Zalgiris Kaunas y a un triunfo del décimo, el Efes Estambul. El objetivo del Valencia Basket es alcanzar esa décima posición que les aseguraría como mínimo disputar una eliminatoria más en la Euroliga. Este año se estrena sistema de competición y los equipos situados del 7 al 10º disputarán el play-in en busca de los play-offs, los octavos de final, ronda al que acceden de forma directa los seis primeros de la tabla.

Horarios y clasificación de la Euroliga. / SD

Cábalas

El Valencia Basket no puede dejar escapar hoy la oportunidad ante un Villeurbanne que no se juega nada. El equipo francés, penúltimo de la tabla, con 7 victorias, está virtualmente eliminado. Los de Mumbrú llegan a este partido con muchas urgencias tras sufrir seis derrotas en las últimas siete jornadas de Euroliga disputadas. Los taronja vienen de caer ante el Maccabi y el Mónaco. Pese a ello, el Valencia Basket afronta las dos últimas jornadas de la Fase Regular con opciones de meterse en el play-in. Una de las principales ventajas que tiene el equipo taronja en la pelea por la décima plaza es la gran cantidad de basket-average particulares que tiene a favor. Tiene el desempate ganado con el Baskonia (1-1, +1), el Anadolu Efes Istanbul (1-1, +1), el Zalgiris Kaunas (1-1, +10) y el FC Bayern Munich (1-1, +1). Solo lo tiene perdido con el EA7 Emporio Armani Milán (1-1, -19) y lo tiene pendiente con el Partizan Mozzart Bet Belgrade (con el que perdió en el partido de la primera vuelta en la Fonteta por 5 puntos).

Declaraciones de Mumbrú

Álex Mumbrú, que podrá contar hoy con Chris Jones, que se perdió el partido ante el Gran Canaria por problemas en un tobillo, destacó la transcendencia del encuentro de esta noche: «Es un partido fundamental para nosotros. Tenemos que ganar para tener aspiraciones hasta el final de entrar en el play-in». El técnico apeló al apoyo de la afición: «Siempre que juegas un partido así te gustaría que fuese en casa y tenemos la suerte de que así sea».

El técnico taronja resaltó el buen nivel del ASVEL: «Están jugando muy buen baloncesto. Han cambiado, jugadores, al entrenador... Sabiendo lo que se jugaban fueron capaces de ganar al Efes en casa y a punto estuvieron de derrotar al AS Monaco. Están jugando bien, sobre todo defensivamente». En este aspecto, Mumbrú apeló a la intensidad para llevarse el triunfo: «Sabemos que hay que estar muy bien defensivamente para frenarles».

Sobre el objetivo de entrar en el play-in, es decir entre los 10 primeros de la Fase Regular de la Euroliga, Mumbrú resalta: «Así como en la Liga sí tenemos la obligación de lograr determinados objetivos, en la Euroliga, entrar en el play-in es más bien una ilusión. Estamos muchando por jugar algo que nunca hemos jugado. No lograrlo no sería una decepción, no hay más que ver el nivel de los equipos con los que estamos compitiendo, pero desde luego vamos a luchar hasta el final por lograrlo».