El presidente del Getafe Ángel Torres se ha referido en rueda de prensa al mercado del Valencia CF y a la reunión que se celebró el pasado lunes en Madrid entre el máximo mandatario azulón, el presidente del Valencia Anil Murthy y el secretario técnico Miguel Ángel Corona.

"Todos los años me suelo reunir con los grandes en especial con los equipos de Madrid y con el Valencia, que hay especial relación en idas y venidas de jugadores. Me pidió el presidente y corona tener una comida. Cambiamos impresiones sobre nuestra situación y la del fútbol español. Vamos a ver si a nosotros nos pueden dar a alguien, tampoco tienen mucho que ofrecer", decía Ángel Torres.

Ángel Torres ha reconocido que el Valencia está pendiente de una venta y ha dejado clara su intención de no vender: pide la cláusula. "Nosotros, hay una situación difícil. Todos esperamos vender para poder comprar. Queda mucho verano y las operaciones no se van a hacer hasta agosto. Ellos están pendientes de una venta. Pero no hemos concretado nada ni ha habido nombres. El Getafe no quiere deshacerse de los 15 futbolistas del año pasado y si viene Aleñá 16 más los refuerzos. No queremos vender, así que tendrían que pagar la cláusula", deja claro el presidente azulón.

El presidente del Getafe desveló la predisposición de Aleñá para jugar la próxima temporada como azulón. "El chico quiere venir aquí, creo que tendrá un final feliz. El futbolista terminará jugando donde quiere", apuntaba optimista.

Por último, Ángel Torres ha confirmado que el amistoso entre el Valencia y el Getafe del 7 de agosto se aplaza. "El 3 ó el 4 de septiembre jugaremos el partido con el Valencia y es un homenaje a Bordalás, se lo merece", señalaba. Bordalás no veía con buenos ojos jugar contra el Getafe seis días antes del debut en LaLiga del 13 de agosto ante los azulones.