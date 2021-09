El Valencia se ha levantado de muchos reveses en muy poco tiempo y esa es una de las lecturas positivas que saca el cuerpo técnico de esta semana interminable en LaLiga contra Real Madrid, Sevilla y Athletic de Bilbao. José Bordalás está satisfecho por cómo se ha crecido el equipo ante las adversidades. El técnico valora la reacción del sábado cuando todo se había puesta en contra: el peso de las lesiones de los capitanes José Luis Gayà y Carlos Soler, las dos derrotas consecutivas, el gol de Íñigo Martínez y la roja de Maxi Gómez que dejó al equipo en inferioridad numérica. El equipo, lejos de venirse abajo, dio un paso adelante para sumar un punto que reforzó anímicamente al grupo por todo lo que había pasado durante la semana. No rendirse tuvo premio. ADN Valencia y ADN Bordalás en estado puro.

El equipo sacó fuerzas de la nada en los últimos minutos contra el Athletic. Muchos jugadores llegaron fatigados al tramo final del partido como consecuencia de la acumulación de minutos. La plaga de lesiones no ha permitido que Bordalás haya rotado a sus jugadores como le hubiera gustado. No es problema de la preparación física. Al revés. El técnico confía y mucho en la gasolina de este equipo de aquí a final de la temporada. El equipo no va a caerse físicamente. Bordalás, eso sí, espera con los brazos abiertos a Gayà, Soler, Thierry y Cheryshev por la importancia de los cuatro y por el margen de movimientos que le garantizarán.

Foulquier lidera la unidad B

El portugués es fiel al lema de Bordalás: nunca hay que rendirse. El partido se ha puesto cuesta arriba con el 0-1 y la expulsión, pero la mentalidad del equipo es luchar siempre, sea el marcador que sea. Seguir luchando e intentar conseguir puntos y es lo que hemos conseguido hoy. Las cosas pueden salir mejor o peor, pero nosotros no nos vamos a rendir, siempre vamos a trabajar y luchar». El punto fue muy importante: «Sumar siempre es importante. Estamos viendo en cada partido que no es fácil. Cada punto se tiene que valorar. Hemos conseguido un punto y tenemos que trabajar para afrontar el siguiente». El francés no aprovechó el cansancio del equipo para justificar el empate en Mestalla. «Todos los equipos han disputado tres partidos esta semana. No es una excusa. A nosotros nos gusta jugar. Vamos a trabajar e intentar ganar el próximo partido». El equipo entrenó en la ciudad deportiva de Paterna en la habitual sesión de recuperación para titulares.