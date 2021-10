El domingo por la noche no solamente se ven las caras dos históricos en busca de recuperar su estatus natural, también dos clubes que depositan en sus jóvenes talentos sus esperanzas de conseguirlo. Barça y Valencia son los dos equipos con la media de edad más baja de LaLiga. No es un dato baladí, el protagonismo de la juventud lejos de ser residual se sitúa en primer plano por dos factores: la personalidad que están mostrando estos futbolistas y la coyuntura económica de ambas entidades.

En el caso del equipo de José Bordalás, la media se sitúa en 25,6 años y el mayor exponente de las nuevas generaciones dentro del club está siendo Hugo Guillamón. Debido a la ajustada situación financiera de la entidad y los problemas para fichar un centrocampista, el entrenador alicantino decidió apostar muy fuerte por elevar la posición del jugador de L’Eliana al centro del campo y su rendimiento está siendo muy elevado. Frialdad a la hora de jugar, visión de juego y un gran acierto en el pase definen a un futbolista que a sus 21 años tiene el porte de un veterano.

Pero el ‘6’ no es el único que ha dado un paso al frente. También Thierry Rendall con 22 se ha asentado en el once tipo de Bordalás, aunque no podrá estar en el Camp Nou por lesión el lateral luso es todo personalidad y un arma muy valiosa para el combinado valencianista por banda derecha. Quién sí estará esta noche en el feudo culé será Hugo Duro, que a los 21 años ha superado todas las expectativas respondiendo a la confianza del entrenador con dos goles y muchos minutos tras la lesión de Cheryshev.

Un punto por encima a nivel de edad están Carlos Soler y Gonçalo Guedes. A sus 24 años son futbolistas más que consolidados en la élite, pero no dejan de ser jugadores jóvenes y que, de hecho, rebajan la media de edad del plantel. Ambos son la bandera del equipo en el apartado ofensivo y los encargados de echarse la responsabilidad a sus espaldas.

'Baby boom' en Can Barça

En el Barcelona, cuya media de edad está en 25,4 años, los jóvenes han tomado directamente el mando. Dentro de las muchas sombras del proyecto de Koeman, prácticamente su única luz está siendo la enorme cantidad de jóvenes que está promocionando. Pedri (18), con su reciente renovación, es el líder de esta camada y tras él se sitúan otros como Gavi (17), Ansu Fati (18) o Nico González (19). Todos ellos son titulares en el combinado culé y en la ciudad condal les señalan como los encargados de devolver al club a la lucha por los títulos.

Yunus y Gavi, los más jóvenes

Más allá de Cristhian Mosquera (17) que forma parte de la plantilla del Valencia Mestalla, pero que entrena de forma habitual con el primer equipo y ha entrado en varias convocatorias, las joyas más jóvenes de ambos equipos son Yunus Musah (18) en el conjunto valencianista y Gavi (17) para los blaugranas. Ambos son internacionales absolutos con sus respectivas selecciones -Estados Unidos y España- y en ellos hay muchas esperanzas puestas. Por lo que se refiere al norteamericano todavía no es titular, tiene muchas cosas que mejorar, pero Bordalás confía en exprimir toda su materia prima. En cuanto al español, se ha hecho con el puesto de titular en los esquemas de Koeman y ha encandilado a Luis Enrique.