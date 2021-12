El número de contagios por COVID-19 en la Comunitat Valenciana está aumentando. Esto ya ha provocado que los grandes equipos de la ciudad estén sufriendo grandes contratiempos por los últimos positivos que han tenido en sus plantillas. Tanto Valencia CF, como Levante UD y Valencia Basket han perdido piezas en la última semana.

El último dato ofrecido por la Consellería de Sanitat Universal y Salut Pública es del viernes. En esa notificación la Generalitat comunicó 2.770 nuevos positivos, de los cuales 1194 pertenecían a la provincia de València.

🗓️ 10/12



🔘 Sanidad notifica 2.700 nuevos casos de #coronavirus y 1.124 altas en la Comunitat Valenciana



➡️ 423 en Castellón

➡️ 1.083 en Alicante

➡️ 1.194 en Valencia



Defunciones: 16



💉✅ Pauta completa: 4.187.358 personas



🔗 https://t.co/VmGziidhJh pic.twitter.com/8dAm8zwvM3 — GVA Sanitat (@GVAsanitat) 10 de diciembre de 2021

En el Valencia CF los positivos llegaron unas horas antes del partido contra el Elche CF. A pocos minutos de que saliera la alineación oficial para el duelo contra el equipo ilicitano en Mestalla, se confirmaban los positivos de José Bordalás y de Omar Alderete.

Ambos no estuvieron en ese partido por precaución y además, en el caso del paraguayo, esta fue una baja sensible para una defensa en la que no estaban Thierry y Gabriel por lesión, ni Gayà por sanción.

Sin embargo el más afectado estos días por la enfermedad ha sido el Valencia Basket. El primer positivo fue el de Sam Van Rossom el pasado domingo, pero durante la semana ese número de casos ha aumentado.

Este brote ha afectado, sobre todo, al cuerpo técnico taronja y el equipo ha detenido toda actividad deportiva a la espera de que Consellería le explicara el protocolo a seguir. Por el momento ya se ha tenido que aplazar el primer partido. El Valencia Basket-Monbus Obradoiro, programado para este próximo domingo 12 de diciembre finalmente se jugará el día 23 del mismo mes.

Por último en el Levante UD también han tenido malas noticias con el Covid-19. Tras el partido contra el RCD Espanyol el club comunicó el positivo de Nemanja Radoja, aunque ante las sospechas de un posible contagio ya se quedó fuera de la convocatoria para ese partido del sábado.