La Junta General de Acccionistas del Valencia CF se celebrará este mediodía en familia después de que el juez desestimara la petición de medidas cautelares por parte de Libertad VCF. Para poder acceder a la asamblea harán falta 3.598 títulos delegadas o propias y no 9 como pretendía la plataforma de oposición a Peter Lim. SUPER tiene constancia de once personas que disponen de tal cantidad de títulos. Son el expresidente Manuel Llorente, el exconsejero Antonio Sesé, el presidente de l’Agrupació de Penyes Fede Sagreras, el presidente del la Asociación del Pequeño Accionista (APAVCF) Vicente Vallés, el presidente de Libertad VCF José Pérez y los miembros de su colectivo Dionisio Canales, Vicente Quirós, Juan José Romero, Rubén Morenete y Francisco García Polit; así como el socio y periodista Héctor Gómez.

OBLIGACIÓN DE RESPUESTA

El jurista y accionista del Valencia CF Gaspar Romero analizó ayer para SUPER el funcionamiento formal de la Junta. «En ruegos y preguntas están obligados a escuchar aunque no tienen por qué escucharlos a todos. Si se pasa de tiempo, fuera. No está expresamente reflejado que todos tengan que participar. A mi no me respondieron en 2015. El derecho de información es uno de los derechos fundamentales del accionista y se ve cumplido con la información que se suministra del orden del día. Las cuentas, el informe de auditoría, las ampliaciones de capital… Y los accionistas hasta siete días antes pueden requerir información al respecto de estos puntos. Ahora bien, el consejo puede decirte que ya está contestada esa información o que es información sensible que no se puede revelar en esa sede. Excusas para no contestar van a tener. Lo normal es que te contesten o te digan que ya está contestado».

RETRANSMISIÓN

Por último, Gaspar Romero despejó algunas dudas que rodean a la Junta con respecto a la retransmisión. El contenido de la información no la van a blindar porque a los accionistas ya han dado información del orden del día. No es que la información no salga, ya está a disposición de todos. Ellos suben el número de acciones necesarias para limitar la asistencia. Ellos buscan que la gestión del club sea una cosa pequeña, darle la menor publicidad posible y que al final por hastío ellos controlar esa gestión. Buscan reducir la notoriedad, que nadie les critique allí… Es un acto privado, el VCF es una sociedad privada. El acto es público para la gente autorizada para entrar, pero si no quieren que se retransmita pueden hacerlo.