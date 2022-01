1 de enero. Cinco futbolistas del Valencia CF que acaban contrato el 30 de junio de 2022 ya son libres para negociar con cualquier club. Son Daniel Wass, Cristiano Piccini, Denis Cheryshev, Jason Remeseiro y Álex Blanco. Los cinco ya pueden firmar con cualquier equipo.

El Valencia dar por hecho el final contractual de Cheryshev, Jason y Álex Blanco (estos dos últimos podrían salir ya en enero) y deja una última puerta abierta a Piccini hasta final de temporada a la espera de comprobar cómo evoluciona físicamente después de su grave lesión. Ninguno es clave para la planificación de la próxima temporada. La única situación que escuece y mucho en la entidad de Mestalla es la situación contractual de Wass.

El club asume que Wass no renovará con el Valencia y cambiará de equipo. El danés tiene una oferta del Valencia encima de la mesa desde la temporada pasada, pero no la ha contemplado hasta la fecha y es difícil (por no decir imposible) que se replanteé su futuro a estas alturas de temporada. Wass desde este 1 de enero tiene un pie y medio fuera del Valencia. Hay clubes franceses, portugueses y daneses que lo quieren desde verano.

El danés ya dejó claras sus intenciones en noviembre. Tiene ganas de otro reto deportivo "en casa (Dinamarca) o tal vez en otras oportunidades". Esto decía hace menos de dos meses: "No se ha tomado la decisión, pero tendré una buena charla con mi esposa y mis hijos sobre lo que debe pasar. Definitivamente, creo que mi familia tiene la última palabra. He tenido muchas experiencias excelentes en el extranjero y es mi undécimo año fuera, por lo que puede ser tanto personal como familiar que comiences a buscar en casa o tal vez en otras oportunidades".