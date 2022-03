Gabriel Paulista fue uno de los grandes protagonistas en la victoria del Valencia CF ante el Athletic en las semifinales de la Copa del Rey. El central, que hizo un encuentro que rozó la perfección, fue sustituido a diez minutos del final del encuentro por fatiga muscular, pero cuando Gil Manzano indicó el término del partido, se volvió completamente loco y llevó la voz cantante en la grada de animación, con un megáfono y entonando la mítica frase que sirvió de moto para que el cuadro valencianista llegase a la final del Villamarín en 2019: "Tocó en Hugo Duro".

Sin embargo, el capitán tuvo tiempo para expresar sus emociones en VCF Media Radio. Orgulloso por el trabajo del equipo, feliz por volver a una final tres años después y aliviado por otorgarle una alegría a la afición de Mestalla tras una temporada complicada y mientras, en la presente, no están dando la regularidad que se exige para competir en Europa. "Es una alegría enorme. En los últimos años que estamos viviendo. No estábamos haciendo la temporada que este club merece. No hay palabras. Hay que agradecer a Mestalla. Echaba de menos este Mestalla", comentó.

Además, Paulista sueña con que el Valencia levante la Copa en La Cartuja y poder tatuársela, como hizo en 2019 y como espera hacer a partir del 23 de abril: fecha en la que el valencianismo ya tiene depositadas sus bombonas de ilusión. "Tengo un espacio para tatuarme la próxima Copa", dijo.