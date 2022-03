02·03·2022 23:57

¿Han faltado argumentos ofensivos?

Quizás nos fuimos precipitando. Teníamos una superioridad muy clara y fallamos una ocasión. No fuimos capaces de ser certeros de cara a la portería rival. En la segunda parte nos ha faltado frescura y lectura del juego. Nuestros hombres más determinantes en el segundo tiempo no tuvieron su noche. Ellos con un tiro de mucha distancia encontraron el gol. En el primer tiempo fuimos muy superiores pero no lo definimos en el resultado.