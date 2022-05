La rueda de prensa de José Bordalás tras el empate en San Mamés fue muy tensa, de hecho saltaron chispas. La prensa de Bilbao practicó un acoso y derribo hacia el entrenador del Valencia CF, monopolizando la comparecencia en cuestionar el estilo de juego del técnico alicantino. En concreto por las constantes pérdidas de tiempo que desde algunos sectores se le achacan a los equipos de Bordalás. No obstante el entrenador del Valencia CF también tuvo tiempo para denunciar insultos y cánticos contra su persona.

"A mí no me hace ninguna gracia que me insulten. Cuando hay algún insulto por parte de un jugador o un cuerpo técnico se sanciona. Te cantan y te insultan y no pasa nada. Todo sigue igual. No es justo porque creo que hacemos nuestro trabajo y no veo motivo para insultar a nadie", aseguró tajantemente el entrenador del Valencia CF.

Esta no es la primera ocasión en la que Bordalás recibe insultos de la grada en un campo de Primera División. En el mes de diciembre LaLiga denunció a parte de la afición del Sevilla FC en el Sánchez Pizjuán y a la de Osasuna en El Sadar por los improperios que profirieron al técnico durante las visitas del Valencia CF esta temporada.